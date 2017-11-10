La RER B riprende la sua velocità di crociera il 13 novembre 2017

Un programma che torna alla normalità

Questa fine dei lavori consente ai treni di riprendere un orario normale e di non essere più limitati a 30 km / h tra le stazioni di Laplace e Bourg-la-Reine, come accadeva dallo scorso febbraio. I treni saranno quindi in grado di servire tutte le stazioni del settore Cité Universitaire-Bourg-la-Reine con l'omnibus o fermarsi solo in poche stazioni.