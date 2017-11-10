La RER B riprende la sua velocità di crociera il 13 novembre 2017
Un programma che torna alla normalità
Questa fine dei lavori consente ai treni di riprendere un orario normale e di non essere più limitati a 30 km / h tra le stazioni di Laplace e Bourg-la-Reine, come accadeva dallo scorso febbraio. I treni saranno quindi in grado di servire tutte le stazioni del settore Cité Universitaire-Bourg-la-Reine con l'omnibus o fermarsi solo in poche stazioni.
Arricchimento del servizio per il Plateau de Saclay
Il traffico dovrebbe tornare fluido sulla RER B, soprattutto perché Île-de-France Mobilités ha deciso di migliorare il servizio complessivo a sud della linea con:
- un'estensione alla stazione di Orsay-Ville dei treni che erano abituati ad avere Laplace come capolinea durante i lavori.
- una stazione Guichet molto meglio servita di prima grazie a un numero di treni che effettuano la fermata raddoppiata, sia al mattino in direzione di Saint-Rémy che la sera in direzione di Parigi.
C'è stato anche un miglioramento del servizio di autobus nello stesso settore.
Il programma può essere scaricato qui.