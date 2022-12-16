RER NG: un primo treno lungo arriva al Technicentre di Villeneuve Saint-Georges
Primo treno della RER NG al Technicentre di Villeneuve Saint-Charles per la formazione delle squadre operative SNCF.
La prima RER NG in circolazione da settembre 2023
Una volta completata la sua implementazione, non meno di 1,23 milioni di passeggeri utilizzeranno la nuova RER NG (per la nuova generazione) sulle linee RER D ed E con una prima circolazione a settembre 2023 sulla linea E.
E per garantire che questi nuovi treni RER entrino in circolazione senza intoppi, i primi treni - sui 255 ordinati o pianificati - arrivano al Technicentre di Villeneuve Saint-Georges per la loro gestione da parte dell'operatore e un periodo di formazione per le squadre operative.
La RER NG, una pietra miliare nell'edificio di un ambizioso progetto di modernizzazione
Accanto ai treni Francilien e Regio2N, alla metropolitana MP14 (e domani alla metropolitana MF19), la RER NG incarna lo sforzo di modernizzazione e rinnovamento del materiale rotabile della rete Ile-de-France intrapreso dal 2016 da Île-de-France Mobilités.
Nuove attrezzature che servono a due obiettivi prioritari: migliorare la regolarità delle linee e il comfort quotidiano dei passeggeri.
La RER NG è composta da 225 convogli ordinati che saranno divisi per il loro funzionamento tra la linea E e la linea D
RER di nuova generazione, cosa cambierà?
Più comoda, più efficiente e più sicura, la RER NG rappresenta una vera trasformazione della qualità e delle prestazioni del trasporto per tutti i passeggeri.
Quali sono le differenze con la RER attualmente in circolazione?
La RER NG è più comoda:
- Aria condizionata e riscaldamento che si adattano in tempo reale al numero di viaggiatori per condizioni di viaggio piacevoli in tutte le stagioni
- Illuminazione moderna e sostenuta per leggere o lavorare comodamente
- Porte USB multiple per caricare facilmente i dispositivi elettronici
Accessibile a tutti:
- Porte larghe quasi due metri per facilitare l'imbarco di un gran numero di viaggiatori
- Pavimento dritto e adattato per facilitare la circolazione delle persone con mobilità ridotta
- Creazione di aree di accoglienza più spaziose per facilitare il traffico ferroviario
- Spazi dedicati agli utenti su sedia a rotelle
- Sistema di ausilio acustico per la marcatura delle porte per ipovedenti
- Soffitte a livello delle porte per facilitare la discesa e la salita delle sedie a rotelle
Moderno e comunicante:
- Schermi informativi in tempo reale per informazioni chiare e di facile accesso per il viaggiatore durante il suo viaggio
- Protezione video avanzata per la sicurezza di tutti
- Curve contemporanee e interni colorati
Progettato in modo intelligente:
- Specificamente progettato per le aree densamente popolate, ha un'architettura interna aperta (nessuna separazione tra le carrozze) e due piani, che consentono una migliore circolazione nel treno e un posto più facile
- 4 sale diverse per diversi tipi di attesa :
- Camera bassa, confortevole e pratica
- Area reception, per viaggi brevi o pochi minuti di attesa prima della sua fermata
- Camera alta, luminosa e silenziosa
- Area utenti sedia a rotelle
Ci vorrà ancora qualche mese di pazienza, durante i quali le squadre SNCF, che gestiranno questo treno, si alleneranno e si alleneranno prima di poter godere, nel settembre 2023, della RER NG sulla linea RER E.
Modellazione della RER NG nella stazione prima dell'imbarco dei passeggeri.