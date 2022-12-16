RER NG: un primo treno lungo arriva al Technicentre di Villeneuve Saint-Georges

La prima RER NG in circolazione da settembre 2023

Una volta completata la sua implementazione, non meno di 1,23 milioni di passeggeri utilizzeranno la nuova RER NG (per la nuova generazione) sulle linee RER D ed E con una prima circolazione a settembre 2023 sulla linea E.

E per garantire che questi nuovi treni RER entrino in circolazione senza intoppi, i primi treni - sui 255 ordinati o pianificati - arrivano al Technicentre di Villeneuve Saint-Georges per la loro gestione da parte dell'operatore e un periodo di formazione per le squadre operative.

La RER NG, una pietra miliare nell'edificio di un ambizioso progetto di modernizzazione

Accanto ai treni Francilien e Regio2N, alla metropolitana MP14 (e domani alla metropolitana MF19), la RER NG incarna lo sforzo di modernizzazione e rinnovamento del materiale rotabile della rete Ile-de-France intrapreso dal 2016 da Île-de-France Mobilités.

Nuove attrezzature che servono a due obiettivi prioritari: migliorare la regolarità delle linee e il comfort quotidiano dei passeggeri.