La rete tranviaria continua il suo dispiegamento nell'Ile-de-France

Tram 13 Express esteso a nord

Attualmente in piena costruzione a sud e tra la Grande ceinture Ouest e la RER A, è stata studiata un'estensione del Tram 13 Express a nord per collegare le stazioni di Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture e Archères-Ville RER.



Dopo una prima inchiesta pubblica su un percorso ferroviario, è stato identificato un percorso urbano alternativo che garantisce un collegamento di qualità alla stazione RER di Poissy. Il Consiglio STIF ha approvato lo schema e il fascicolo di indagine di pubblica utilità di questo progetto di estensione del tram 13 Express fino ad Archères per un importo di 250 milioni di euro.