Rispetto del patrimonio storico e dell'ambiente per i lavori del Tram 13 espresso
Un progetto rispettoso dell'ambiente
Il tram 13 servirà 7 comuni degli Yvelines. I lavori sul Tram 13 sono svolti in un processo di rispetto del patrimonio storico e naturale. L'organizzazione del lavoro è stata definita in consultazione con diversi interlocutori al fine di preservare i siti classificati situati sul tracciato della linea e limitare il più possibile gli impatti sugli ambienti forestali:
- comunità,
- i gestori dei castelli di Saint-Germain-en-Laye e Versailles,
- l'Ufficio forestale nazionale,
- tutti i servizi statali responsabili del patrimonio, delle foreste e dell'ambiente: architetto degli edifici della Francia, direzione regionale e interdipartimentale dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle foreste, ecc.
Un progetto conforme alle normative
Île-de-France Mobilités (ex STIF) ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per iniziare i lavori:
- Dichiarazione di pubblica utilità con parere favorevole del commissario inquirente
- Autorizzazione di compensazione rilasciata dalla prefettura con un alto livello di sostituzione: 4m² piantati per 1m² tagliati
- Parere favorevole unanime della Commissione nazionale dei monumenti storici
Un progetto integrato in un patrimonio eccezionale
La linea del tram non è o è molto poco visibile dai castelli di Saint-Germain e Versailles. La prospettiva da e verso il castello di Saint-Germain è conservata. Gli allineamenti degli alberi non vengono modificati all'interno del perimetro dei 500 metri vicino al Castello e vengono completamente ricreati oltre.
Un altissimo livello di integrazione paesaggistica è stato rispettato con un attento sviluppo della piattaforma del tram e delle stazioni intorno al castello: inverdimento della piattaforma, materiali di alta qualità per la stazione, creazione di tumuli piantati sul sito del parcheggio e dell'officina di manutenzione...
Un progetto ecologico al 400%
L'area forestale utilizzata dal progetto è compensata almeno 4 volte attraverso piantagioni di alberi e lavori di miglioramento forestale. Questo volume di compensazione è stato deciso dallo Stato in accordo con Île-de-France Mobilités. Si tratta di un tasso particolarmente elevato per l'Île-de-France.
Il taglio degli alberi effettuato a Saint-Germain-en-Laye sarà compensato il più vicino possibile nella foresta di Saint-Germain. Île-de-France Mobilités ha proposto allo Stato diversi siti, tra cui la pianura di Junction, che ricreerebbero un collegamento tra la foresta di Saint-Germain e la foresta di Marly. Gli alberi saranno anche ripiantati lungo la piattaforma del tram.
A Saint-Cyr-l'École e Versailles, l'abbattimento degli alberi sarà parzialmente compensato in loco, almeno un ettaro, e su un altro, la cui ubicazione non è ancora stata decisa. In effetti, diversi binari sono oggetto di studi approfonditi, tra cui piantagioni sull'altopiano di Satory, vicino alla stazione RER di Saint-Cyr.
Un progetto essenziale per combattere l'inquinamento e gli ingorghi
Il tram espresso 13 servirà 7 comuni di Yvelines. Rafforzerà la rete di trasporto pubblico del dipartimento collegando direttamente le aree di vita e occupazione del settore, per facilitare la mobilità degli abitanti e dei dipendenti del dipartimento. Questa nuova linea andrà a beneficio di 21.000 passeggeri e 40.000 passeggeri ogni giorno una volta estesa a Poissy e Achères.
L'interconnessione con la RER A a Saint-Germain-en-Laye è essenziale per offrire un'offerta di trasporto efficiente collegata alla rete esistente. È anche nella sezione finale all'arrivo a Saint-Germain RER che è previsto il carico massimo di traffico del tram.
Il Tram 13 express ridurrà il traffico stradale tra il nord e il sud del dipartimento degli Yvelines offrendo un'alternativa efficiente, veloce e confortevole all'auto.