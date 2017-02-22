Rispetto del patrimonio storico e dell'ambiente per i lavori del Tram 13 espresso

Un progetto integrato in un patrimonio eccezionale

La linea del tram non è o è molto poco visibile dai castelli di Saint-Germain e Versailles. La prospettiva da e verso il castello di Saint-Germain è conservata. Gli allineamenti degli alberi non vengono modificati all'interno del perimetro dei 500 metri vicino al Castello e vengono completamente ricreati oltre.

Un altissimo livello di integrazione paesaggistica è stato rispettato con un attento sviluppo della piattaforma del tram e delle stazioni intorno al castello: inverdimento della piattaforma, materiali di alta qualità per la stazione, creazione di tumuli piantati sul sito del parcheggio e dell'officina di manutenzione...