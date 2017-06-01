Rivoluzione dei trasporti: ordinato il 75% dei treni

Un rinforzo per 13 linee

Dei 158 treni consegnati, 88 sono stati rinnovati e 70 nuovi. Circolano sulle linee A (34 convogli nuovi), C (76 convogli rinnovati), H (6 nuovi convogli), K (16 nuovi convogli), J e L (14 nuovi convogli) e U (6 convogli rinnovati).

Gli 83 treni ordinati il 30 maggio per un importo di 1,1 miliardi di euro sono destinati alle linee N e D. Fabbricati da Bombardier a Crespin, Hauts-de-France, questi "Regio2N" saranno messi in servizio dal 2019. Nel 2021, tutti i treni in circolazione sulla linea N saranno dello stesso modello.

"Questo nuovo ordine di Regio2N fa parte della rivoluzione dei trasporti per la quale mi sono impegnata più di un anno e mezzo fa e che mira a sostituire o rinnovare più di 700 treni in cinque anni", ha spiegato Valérie Pécresse. "Questi massicci investimenti sono essenziali per migliorare la regolarità delle nostre linee ferroviarie e il comfort quotidiano dei passeggeri nella regione di Parigi", ha aggiunto.

Questo ordine si aggiunge al recente ordine di 42 treni Regio2N per la linea R (Gare-de-Lyon – Montargis). Treni la cui entrata in servizio è prevista a partire da gennaio 2018.