Connettiti a HAPI dai touch screen delle pensiline della città di Parigi

Per 1 anno su 100 touch screen, l'applicazione sarà liberamente accessibile e consentirà ai viaggiatori di scoprire, in inglese o francese, il patrimonio della regione dell'Île-de-France.

Sui touch screen delle pensiline, HAPI offre due opzioni di navigazione per scoprire l'Île-de-France.

"Intorno a me" per geolocalizzare e individuare i siti più belli nelle vicinanze

"Au fil de mes envies" per trovare idee per gite, natura o cultura, in Ile-de-France e saperne di più sulla loro storia.

Utilizzando un codice QR, il viaggiatore può anche scaricare l'itinerario proposto dall'applicazione Île-de-France Mobilités (ex STIF) Vianavigo.

Dal Musée des Arts Forains di Bercy al Parc des Batignolles-Martin Luther King a Porte de Clichy, passando per la Cité des Sciences a Rosa Parks, o il Musée de la Gendarmerie a Melun, l'Île-de-France è piena di luoghi culturali, storici o semplicemente di svago.

HAPI è un'applicazione che ti permette di scoprire tutto il patrimonio dell'Île-de-France a portata di treno e trovare il tuo percorso per raggiungere i siti più belli secondo i tuoi desideri. Castelli, monumenti, musei o case di artisti, parchi e foreste... In pochi click, l'applicazione permette di viaggiare nello spazio e nel tempo con più di 700 racconti storici, da leggere o ascoltare.

