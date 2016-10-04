Muoversi di notte con i mezzi pubblici

Prospettive per migliorare l'offerta di trasporto notturno

Questo studio conclude che la necessità di trasporto pubblico con modalità pesanti (treno, metropolitana) non è dimostrata e fa proposte per migliorare l'offerta notturna di Noctilien, studiare il trasporto pubblico in metropolitana di notte solo in determinate notti specifiche e rafforzare l'articolazione tra offerte alternative e fermate del trasporto pubblico notturno.