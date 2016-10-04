Muoversi di notte con i mezzi pubblici
Da 2 a 3 milioni di viaggi notturni nell'Île-de-France
1,8 milioni di viaggi vengono effettuati ogni notte dal lunedì al giovedì, poco più di 2 milioni il venerdì e più di 3 milioni il sabato.
- Gli spostamenti notturni rappresentano tra il 5 e il 9% degli spostamenti giornalieri.
- Nei giorni feriali, quasi tre quarti dei viaggi notturni vengono effettuati durante la tarda serata dalle 21:00 a mezzanotte.
- Il 60% di loro viaggia di notte fuori Parigi.
- Tempo libero: il primo motivo per viaggiare di notte
- Più viaggi di piacere a Parigi, legati al lavoro in periferia
- Viaggi più lunghi di notte che durante il giorno (da 6,4 a 7,3 km a seconda della notte, rispetto a 4,4-5 km in media in un'intera giornata).
- I viaggi notturni sono per lo più effettuati da uomini, tranne nei fine settimana.
- Più della metà degli spostamenti notturni viene effettuata in auto e su due ruote a motore.
Quale offerta di trasporto notturno per i residenti dell'Ile-de-France?
- Le linee ferroviarie e metropolitane RER operano tutto l'anno dalle 05:00 all'1:00 nei giorni feriali e fino alle 02:00 il sabato per la metropolitana.
- La rete di autobus notturni dell'Ile-de-France, il Noctilien, ha ora 48 linee che funzionano dalle 00:30 alle 5:30 del mattino.
- Un'offerta di trasporto notturno per Capodanno il 31 dicembre, la Fête de la musique e per alcuni eventi come la finale di UEFA EURO 2016.
Prospettive per migliorare l'offerta di trasporto notturno
Questo studio conclude che la necessità di trasporto pubblico con modalità pesanti (treno, metropolitana) non è dimostrata e fa proposte per migliorare l'offerta notturna di Noctilien, studiare il trasporto pubblico in metropolitana di notte solo in determinate notti specifiche e rafforzare l'articolazione tra offerte alternative e fermate del trasporto pubblico notturno.
Infografica: Trasporto notturno nell'Île-de-France. Chi viaggia di notte in Île-de-France e perché? Chi? I parigini e i residenti dell'Ile-de-France di età compresa tra 24 e 35 anni sono quelli che viaggiano di più di notte. Uomini 60%, Donne 40%. Perché dal lunedì al giovedì 27%, sabato 80%. Quando? tra le 21h e le 00h.
Questo studio si basa in parte sui dati raccolti da OMNIL, l'osservatorio della mobilità nell'Île-de-France. Questo studio delinea anche diverse strade di lavoro per migliorare gli spostamenti notturni in tutta la Regione.