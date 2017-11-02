Muoversi più facilmente con Smart Navigo
NAVIGO: un bouquet di servizi innovativi in tasca
Lo spazio personale su Navigo.fr ora facilita tutte le procedure online. Da giugno 2016 (implementazione dei servizi clienti online), sono stati creati oltre 472.000 account cliente Navigo.
Nuovi pacchetti adattati: Île-de-France Mobilités offrirà nuovi pacchetti Navigo Day dal 1° gennaio 2018 per soddisfare le esigenze puntuali e previste dei viaggiatori giornalieri o occasionali.
Infografica: Nuovi servizi per lo smart Navigo. 2019-2021 Articolo di pagamento Navigo. Addebita i pacchetti più vantaggiosi in base ai viaggi nel mese. Fine di un pacchetto nel 2016, nuovo servizio online Navigo, rinnovo o sospensione del pacchetto, certificato per rimborsare il datore di lavoro, modifica delle coordinate bancarie.