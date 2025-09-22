Regola di sicurezza del tram: 6 secondi che possono cambiare tutto

6 secondi: una nuova campagna sulla sicurezza dei tram per sensibilizzare i passeggeri

Sei secondi è il tempo necessario a un tram per fermarsi una volta che il conducente ha attivato la frenata di emergenza.

Sei secondi, per Laetitia, Frédéric o Cyril, conducenti di tram nell'Île-de-France, sono sia molto brevi che molto lunghi.

Ogni giorno, i conducenti devono anticipare il comportamento degli utenti per evitare incidenti sulla rete Ile-de-France. Incidenti prevenibili.