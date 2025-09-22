Regola di sicurezza del tram: 6 secondi che possono cambiare tutto
Perché siamo di fretta, siamo abituati a fare lo stesso viaggio ogni giorno, abbiamo la testa altrove o il naso incollato al telefono: finiamo per non prestare più attenzione.
Ma uno sguardo fa la differenza. Per voi, la vostra sicurezza, come quella degli altri, e per i conducenti di tram che, ogni giorno, devono raddoppiare la loro vigilanza, per chi ne è privo.
Un piccolo gesto che fa la differenza
Nell'Île-de-France, il tasso di incidenti tranviari è inferiore alla media nazionale*, nonostante l'importanza della rete, che da sola rappresenta il 31% dei viaggi effettuati in tram in tutta la Francia. Tuttavia, gli incidenti persistono sulle linee tranviarie dell'Ile-de-France.
Nel 2024, l'84% degli incidenti gravi non ha coinvolto automobili, ma sistematicamente pedoni, scooter o ciclisti, non rispettando i semafori o non prendendosi il tempo di guardare prima di attraversare.
Tram, un gigante dal cuore di ferro
Siamo abituati a vederlo passare, a conviverci tra le auto, le biciclette, i monopattini e i movimenti della città. Forse un po' troppo abituato.
Silenzioso, più lento di una metropolitana o di un treno (con i suoi 40 km/h di crociera) e circolante su una corsia riservata a differenza degli autobus, il tram è (erroneamente) considerato innocuo.
Un capitale di simpatia che gli gioca brutti scherzi, perché i tram sono giganti metallici di diverse tonnellate, che possono, in caso di collisione con un pedone che attraversa o un ciclista spericolato, fare danni molto grandi.
6 secondi: una nuova campagna sulla sicurezza dei tram per sensibilizzare i passeggeri
Sei secondi è il tempo necessario a un tram per fermarsi una volta che il conducente ha attivato la frenata di emergenza.
Sei secondi, per Laetitia, Frédéric o Cyril, conducenti di tram nell'Île-de-France, sono sia molto brevi che molto lunghi.
Ogni giorno, i conducenti devono anticipare il comportamento degli utenti per evitare incidenti sulla rete Ile-de-France. Incidenti prevenibili.
Questi 6 secondi sono quelli che separano un viaggio ordinario da un incidente evitabile. Per la tua sicurezza e quella di tutti, sii vigile intorno ai tram.
Uno sguardo, un secondo di attenzione, questo è tutto ciò che serve a tutti per arrivare sani e salvi. Insieme, rendiamo i nostri viaggi in tram un'esperienza serena e senza incidenti.
* La media nel 2024 nell'Île-de-France è di 0,23 incidenti ogni 10.000 km. La media nazionale è di 0,3.