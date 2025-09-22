Regola di sicurezza del tram: 6 secondi che possono cambiare tutto

Passeggeri vicino a un tram
© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM / IDFM

Perché siamo di fretta, siamo abituati a fare lo stesso viaggio ogni giorno, abbiamo la testa altrove o il naso incollato al telefono: finiamo per non prestare più attenzione.

Ma uno sguardo fa la differenza. Per voi, la vostra sicurezza, come quella degli altri, e per i conducenti di tram che, ogni giorno, devono raddoppiare la loro vigilanza, per chi ne è privo.

Un piccolo gesto che fa la differenza

Nell'Île-de-France, il tasso di incidenti tranviari è inferiore alla media nazionale*, nonostante l'importanza della rete, che da sola rappresenta il 31% dei viaggi effettuati in tram in tutta la Francia. Tuttavia, gli incidenti persistono sulle linee tranviarie dell'Ile-de-France.

Nel 2024, l'84% degli incidenti gravi non ha coinvolto automobili, ma sistematicamente pedoni, scooter o ciclisti, non rispettando i semafori o non prendendosi il tempo di guardare prima di attraversare.

Je n'ai jamais eu d'accident, mais j'en évite beaucoup, tous les jours. J'ai eu deux freinages d'urgence depuis le début de ma carrière.
Laetitia, 40 ans, conductrice depuis 2023 sur la ligne T9

Per poter guardare questo video, è necessario

Tram, un gigante dal cuore di ferro

Siamo abituati a vederlo passare, a conviverci tra le auto, le biciclette, i monopattini e i movimenti della città. Forse un po' troppo abituato.

Silenzioso, più lento di una metropolitana o di un treno (con i suoi 40 km/h di crociera) e circolante su una corsia riservata a differenza degli autobus, il tram è (erroneamente) considerato innocuo.

Un capitale di simpatia che gli gioca brutti scherzi, perché i tram sono giganti metallici di diverse tonnellate, che possono, in caso di collisione con un pedone che attraversa o un ciclista spericolato, fare danni molto grandi.

Quand on voit que la personne est passée, c'est là que la peur arrive. On va avec la peur jusqu'au terminus.
Frédéric, 13 ans d'expérience sur le T3b

Per poter guardare questo video, è necessario

6 secondi: una nuova campagna sulla sicurezza dei tram per sensibilizzare i passeggeri

Sei secondi è il tempo necessario a un tram per fermarsi una volta che il conducente ha attivato la frenata di emergenza.

Sei secondi, per Laetitia, Frédéric o Cyril, conducenti di tram nell'Île-de-France, sono sia molto brevi che molto lunghi.

Ogni giorno, i conducenti devono anticipare il comportamento degli utenti per evitare incidenti sulla rete Ile-de-France. Incidenti prevenibili.

Au début, il y a de l'adrénaline. On se demande si on va vraiment pouvoir s'arrêter. On anticipe vraiment le comportement des usagers, c'est une grande responsabilité.
Cyril, 37 ans, conducteur du T10 depuis 2 ans et demi

Per poter guardare questo video, è necessario

Questi 6 secondi sono quelli che separano un viaggio ordinario da un incidente evitabile. Per la tua sicurezza e quella di tutti, sii vigile intorno ai tram.

Uno sguardo, un secondo di attenzione, questo è tutto ciò che serve a tutti per arrivare sani e salvi. Insieme, rendiamo i nostri viaggi in tram un'esperienza serena e senza incidenti.

* La media nel 2024 nell'Île-de-France è di 0,23 incidenti ogni 10.000 km. La media nazionale è di 0,3.