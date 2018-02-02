Un sito per sapere tutto sui piani di mobilità
Il piano di mobilità
L'implementazione di un piano di mobilità, precedentemente noto come piano di viaggio aziendale, consiste nell'adottare pratiche di mobilità sostenibile per gli spostamenti legati all'attività dell'azienda (dipendenti, clienti, visitatori, ecc.).
Incoraggiando viaggi più rispettosi dell'ambiente, più sicuri e meno costosi e riducendo la necessità di viaggiare ove possibile, il piano di mobilità contribuisce a migliorare la produttività dell'azienda e la qualità della vita dei suoi dipendenti, e quindi la sua competitività.
L'obiettivo di un piano di mobilità è far sì che tutti gli attori interessati lavorino insieme per sviluppare azioni comuni. Le aziende possono adattare l'organizzazione del lavoro (orari più flessibili, uffici di transito, telelavoro, raggruppamento di siti, ecc.) e le pratiche di viaggio (carpooling, servizi di biciclette, ecc.). Le autorità locali possono sostenere le imprese apportando miglioramenti per autobus, biciclette o pedoni. Île-de-France Mobilités interviene adattando l'offerta di trasporto in base alle mutevoli esigenze e offrendo nuovi servizi (park and ride, armadietti Véligo, ecc.).
L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare i dipendenti sulle sfide del viaggio attraverso un'animazione sostenibile del piano di mobilità. Infatti, per consentire un cambiamento significativo dei comportamenti, è essenziale mantenere nel tempo la dinamica dei piani di mobilità.
Quasi 12 milioni di viaggi legati al lavoro vengono effettuati ogni giorno dai residenti dell'Ile-de-France. Rappresentano una quota significativa dell'uso delle strade e dei trasporti pubblici, soprattutto nelle ore di punta.
Questi viaggi sono quindi una grande sfida per Île-de-France Mobilités che, in qualità di autorità organizzatrice della mobilità sostenibile, lavora per facilitare gli spostamenti per tutte le esigenze dei viaggiatori.
A cosa servono? Ottimizza i viaggi di lavoro e migliora la qualità della vita. Chi è interessato? 7000 aziende e 1000 amministrazioni nell'Île-de-France. A chi giova? collaboratori (datori di lavoro, dipendenti, visitatori), Territori, comunità
Come inviare il tuo piano di mobilità?
Île-de-France Mobilités ha aperto un sito web dedicato alla dichiarazione dei piani di mobilità: www.plansdemobilite-iledefrance.fr. Tutto ciò che ogni azienda interessata deve fare è creare un account e inviare il proprio piano di mobilità tramite il modulo online.
Questo sito consente inoltre di trovare informazioni sugli obblighi normativi e informazioni pratiche per realizzare un piano di mobilità. Una FAQ viene regolarmente arricchita e le domande possono essere poste direttamente ai team di Île-de-France Mobilités.
La rete Pro'Mobilité per supportare quotidianamente le aziende
Pro'Mobilité è una rete di attori nella regione Ile-de-France che aiuta a realizzare piani di mobilità nell'Île-de-France. Questa rete fornisce alle imprese un sito web www.promobilite.fr che fornisce informazioni e strumenti metodologici (modelli di specifiche, questionari di indagine, ecc.). La rete promuove soluzioni innovative, approcci già realizzati con successo e facilita lo scambio di esperienze.
Le aziende possono anche contattare i consulenti di mobilità della rete Pro'Mobilité. Questi consulenti, distribuiti su tutto il territorio regionale, supportano e consigliano le aziende durante tutto lo sviluppo del loro piano di mobilità: definizione degli obiettivi, budget, follow-up a lungo termine per sostenere le giuste iniziative, ecc. Forniscono inoltre informazioni sui possibili finanziamenti disponibili presso l'ADEME e la regione Île-de-France. I dati di contatto dei consulenti sono disponibili sul sito web di Pro'Mobilité.