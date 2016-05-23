Domande / risposte sui servizi digitali per i passeggeri e Smart Navigo

Il programma digitale Île-de-France Mobilités è un ambizioso piano d'azione per sviluppare servizi digitali per i passeggeri al fine di facilitare e migliorare i loro viaggi nei trasporti nella regione Ile-de-France e i loro viaggi nell'Île-de-France.

A tappe, questo piano consentirà di mettere in atto servizi utili e innovativi che migliorino la capacità di tutti i viaggiatori di scegliere modalità di viaggio sostenibili e adattate alle loro esigenze: nuovi servizi di informazione; nuovi servizi di biglietteria; sviluppo di Open Data; miglioramento della mobilità regionale attraverso una migliore conoscenza delle esigenze di viaggio multimodale dei viaggiatori (carpooling, ciclismo, taxi VTC,...)

Per saperne di più: FAQ – Servizi digitali per i viaggiatori e Smart Navigo