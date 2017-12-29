Smart Navigo: nuovi servizi innovativi e nuovi

La rivoluzione digitale nel trasporto pubblico è anche la trasformazione dell'uso del Navigo Pass e la progressiva dematerializzazione dei biglietti di trasporto. Il Navigo Pass sta diventando un supporto universale per l'intermodalità per facilitare la vita quotidiana dei residenti dell'Ile-de-France e riunisce sempre più soluzioni di viaggio sullo stesso supporto. Dopo i servizi di noleggio di biciclette self-service (Vélib', Cristolib, VélO2) e il parcheggio custodito Véligo, dal 2017 tutti gli abbonati Navigo hanno anche la possibilità di integrare un abbonamento Autolib' nella loro carta.