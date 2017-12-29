Smart Navigo: nuovi servizi innovativi e nuovi
Questo è il motivo per cui Valérie Pécresse ha scelto di lanciare l'iniziativa "Smart Navigo" nel giugno 2016 implementando un pacchetto di servizi digitali innovativi per servire la mobilità dei residenti dell'Ile-de-France. Vianavigo partecipa a questo approccio dal 2017 con nuove funzionalità, sul sito web e sull'app, adattate a persone con mobilità ridotta, ciclisti e appassionati di carpooling, una prima in Francia.
App Smart Navigo con dettagli del percorso
La rivoluzione digitale nel trasporto pubblico è anche la trasformazione dell'uso del Navigo Pass e la progressiva dematerializzazione dei biglietti di trasporto. Il Navigo Pass sta diventando un supporto universale per l'intermodalità per facilitare la vita quotidiana dei residenti dell'Ile-de-France e riunisce sempre più soluzioni di viaggio sullo stesso supporto. Dopo i servizi di noleggio di biciclette self-service (Vélib', Cristolib, VélO2) e il parcheggio custodito Véligo, dal 2017 tutti gli abbonati Navigo hanno anche la possibilità di integrare un abbonamento Autolib' nella loro carta.
Questo sviluppo digitale al servizio della vita quotidiana dei viaggiatori consentirà presto loro di utilizzare semplicemente il loro smartphone per acquistare il loro biglietto di trasporto e passare attraverso i cancelli di convalida. Questa innovazione è al centro del programma di modernizzazione dei biglietti per semplificare l'uso del trasporto pubblico. Sarà testato nella seconda metà del 2018.