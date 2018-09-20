La Société du Grand Paris, d'intesa con Île-de-France Mobilités, ha incaricato Alstom di fornire materiale rotabile per le linee 15, 16 e 17 del Grand Paris Express

Una nuova esperienza di viaggio con i mezzi pubblici

Le nuove metropolitane sulle linee 15, 16 e 17 sono aperte lungo tutta la lunghezza dei treni, offrendo ai passeggeri una sensazione di convivialità, spazio e comfort. Grazie alle 3 ampie porte per faccia, consentono una grande fluidità nelle entrate e nelle uscite, nonché una facile circolazione dei passeggeri durante i viaggi. L'equipaggiamento è stato progettato per consentire un elevato livello di comfort, grazie in particolare all'aria condizionata, all'illuminazione e ai sedili. Offrirà anche connettività ai passeggeri, grazie alle prese di ricarica USB per i telefoni cellulari. Infine, la struttura terminale offrirà un'apertura panoramica con un ampio parabrezza.

Le nuove metropolitane sulle linee 15, 16 e 17 garantiranno i massimi livelli di disponibilità, affidabilità e sicurezza. Ogni treno sarà in grado di trasportare fino a 500 passeggeri nella versione a 3 carrozze (54 metri) e fino a 1.000 passeggeri nella versione a 6 carrozze (108 metri). Particolare attenzione è rivolta all'ottimizzazione della manutenzione. Il sistema diagnostico di bordo fornirà informazioni sullo stato delle apparecchiature del treno e fornirà al personale di manutenzione una visione completa dello stato della flotta, facilitando la pianificazione delle attività di manutenzione correttiva e predittiva da eseguire tra due reparti commerciali.

Diverse innovazioni garantiranno le prestazioni ambientali di questa nuova attrezzatura, una risorsa innegabile per l'operazione. I convertitori di trazione e ausiliari beneficeranno delle ultime tecnologie per garantire l'ottimizzazione del consumo energetico. Particolare attenzione è rivolta alle emissioni acustiche, alle vibrazioni e alle emissioni atmosferiche. Una minimizzazione delle emissioni di particelle freno sarà ottenuta grazie alla frenata elettrica fino a bassissime velocità, limitando così l'uso dei dischi freno. Inoltre, il recupero dell'energia di frenata contribuirà alla ricarica delle batterie o all'alimentazione della rete elettrica generale. Infine, il tasso di riciclabilità è superiore al 96%, e quello di recupero del treno, secondo le norme europee vigenti, superiore al 98%.

Per realizzare questo importante progetto, un totale di 350 dipendenti Alstom in Francia lavoreranno a questo progetto, tra cui 150 ingegneri esperti. Più di 1150 posti di lavoro saranno sostenuti in Francia nel settore ferroviario francese grazie a questo progetto. Sei siti francesi progetteranno e produrranno queste nuove apparecchiature. Il sito di Valenciennes Petite-Forêt sarà responsabile della gestione del progetto, degli studi, dello sviluppo, della produzione, dell'assemblaggio e della convalida dei treni. Altri cinque siti Alstom in Francia svilupperanno e produrranno i componenti: Le Creusot per i carrelli, Ornans per i motori, Tarbes per i sistemi di trazione, Villeurbanne per l'elettronica di bordo e il sistema di manutenzione remota e Saint Ouen per la progettazione.