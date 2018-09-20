La Société du Grand Paris, d'intesa con Île-de-France Mobilités, ha incaricato Alstom di fornire materiale rotabile per le linee 15, 16 e 17 del Grand Paris Express
Il contratto, interamente finanziato da Île-de-France Mobilités, ammonta a un importo fino a 1,3 miliardi di euro per lo sviluppo e la fornitura di un massimo di 1.000 vetture (183 treni) che saranno schierate in due versioni di lunghezza del treno, 3 e 6 carrozze.
L'11 luglio 2018, Île-de-France Mobilités ha registrato una prima tranche di 680 milioni di euro per coprire le spese necessarie per l'acquisizione dei primi 53 treni del Grand Paris Express.
Queste nuove metropolitane ad alta capacità saranno in grado di viaggiare fino a 110 km/h in modalità automatica senza conducente e saranno composte da treni a 6 carrozze sulla linea 15 e 3 carrozze sulle linee 16 e 17.
I primi treni lasceranno la fabbrica nel 2022 per la messa in servizio commerciale entro il 2024 con una quantità stimata di 23 convogli a 3 carrozze per la prima circolazione sulla linea 16 e 30 convogli a 6 carrozze per la linea 15 sud.
Questi treni saranno messi a disposizione dei futuri operatori da Île-de-France Mobilités, che disporrà così di attrezzature di nuova generazione, beneficiando delle ultime tecnologie e offrendo prestazioni elevate. L'esperienza di viaggio combinerà comfort e velocità.
Per Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île de France Mobilité: "Con aria condizionata, protezione video, prese USB ed efficienti strumenti di informazione a bordo, questi nuovi treni Île-de-France Mobilités offriranno agli utenti delle prossime linee della metropolitana dell'Ile-de-France l'elevato livello di comfort e sicurezza che esigo su tutti gli ordini di nuove apparecchiature, metropolitane ma anche treni, RER, autobus o tram. Queste metropolitane saranno anche un indicatore della modernità e del dinamismo della principale regione economica europea. »
Una nuova esperienza di viaggio con i mezzi pubblici
Le nuove metropolitane sulle linee 15, 16 e 17 sono aperte lungo tutta la lunghezza dei treni, offrendo ai passeggeri una sensazione di convivialità, spazio e comfort. Grazie alle 3 ampie porte per faccia, consentono una grande fluidità nelle entrate e nelle uscite, nonché una facile circolazione dei passeggeri durante i viaggi. L'equipaggiamento è stato progettato per consentire un elevato livello di comfort, grazie in particolare all'aria condizionata, all'illuminazione e ai sedili. Offrirà anche connettività ai passeggeri, grazie alle prese di ricarica USB per i telefoni cellulari. Infine, la struttura terminale offrirà un'apertura panoramica con un ampio parabrezza.
Le nuove metropolitane sulle linee 15, 16 e 17 garantiranno i massimi livelli di disponibilità, affidabilità e sicurezza. Ogni treno sarà in grado di trasportare fino a 500 passeggeri nella versione a 3 carrozze (54 metri) e fino a 1.000 passeggeri nella versione a 6 carrozze (108 metri). Particolare attenzione è rivolta all'ottimizzazione della manutenzione. Il sistema diagnostico di bordo fornirà informazioni sullo stato delle apparecchiature del treno e fornirà al personale di manutenzione una visione completa dello stato della flotta, facilitando la pianificazione delle attività di manutenzione correttiva e predittiva da eseguire tra due reparti commerciali.
Diverse innovazioni garantiranno le prestazioni ambientali di questa nuova attrezzatura, una risorsa innegabile per l'operazione. I convertitori di trazione e ausiliari beneficeranno delle ultime tecnologie per garantire l'ottimizzazione del consumo energetico. Particolare attenzione è rivolta alle emissioni acustiche, alle vibrazioni e alle emissioni atmosferiche. Una minimizzazione delle emissioni di particelle freno sarà ottenuta grazie alla frenata elettrica fino a bassissime velocità, limitando così l'uso dei dischi freno. Inoltre, il recupero dell'energia di frenata contribuirà alla ricarica delle batterie o all'alimentazione della rete elettrica generale. Infine, il tasso di riciclabilità è superiore al 96%, e quello di recupero del treno, secondo le norme europee vigenti, superiore al 98%.
Per realizzare questo importante progetto, un totale di 350 dipendenti Alstom in Francia lavoreranno a questo progetto, tra cui 150 ingegneri esperti. Più di 1150 posti di lavoro saranno sostenuti in Francia nel settore ferroviario francese grazie a questo progetto. Sei siti francesi progetteranno e produrranno queste nuove apparecchiature. Il sito di Valenciennes Petite-Forêt sarà responsabile della gestione del progetto, degli studi, dello sviluppo, della produzione, dell'assemblaggio e della convalida dei treni. Altri cinque siti Alstom in Francia svilupperanno e produrranno i componenti: Le Creusot per i carrelli, Ornans per i motori, Tarbes per i sistemi di trazione, Villeurbanne per l'elettronica di bordo e il sistema di manutenzione remota e Saint Ouen per la progettazione.
Infografica: Logo Alstom, Île-de-France mobilités, Société du Grand Paris