Lo STIF fa scattare il pacchetto "antinquinamento" da giovedì

Un biglietto speciale per combattere l'inquinamento

La persistenza di questa concentrazione di ozono nell'atmosfera dell'Ile-de-France è dovuta in particolare al forte caldo sperimentato negli ultimi giorni. Su richiesta di Valérie Pécresse, Presidente dello STIF e della Regione Ile-de-France, lo STIF sta istituendo giovedì 22 giugno il pacchetto "anti-inquinamento" per tutte le aree, creato all'inizio dell'anno, al tasso di incentivazione di € 3,80.



L'obiettivo di questo nuovo biglietto di trasporto è incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a lasciare i loro veicoli in garage e a favorire il trasporto pubblico, che è meno inquinante.



Il costo di questa misura è stimato in 500.000 euro al giorno.