T Zen 4 e T Zen 5, il 1° autobus 100% elettrico da 24 metri nell'Île-de-France

24 metri di lunghezza, due soffietti, nessun rumore o quasi perché 100% elettrici, ricaricati direttamente dal contatto con il suolo (ai capolinea e in alcune stazioni intermedie), più veloci perché quasi interamente su corsie dedicate e sempre prioritari agli incroci semaforici : è questa la carta d'identità dei nuovi autobus T Zen 4 e T Zen 5 che presto andranno da Viry-Châtillon a Corbeil-Essonne, e da Parigi 13 a Choisy-le-Roi.