T Zen 4 e T Zen 5, il 1° autobus 100% elettrico da 24 metri nell'Île-de-France
24 metri di lunghezza, due soffietti, nessun rumore o quasi perché 100% elettrici, ricaricati direttamente dal contatto con il suolo (ai capolinea e in alcune stazioni intermedie), più veloci perché quasi interamente su corsie dedicate e sempre prioritari agli incroci semaforici : è questa la carta d'identità dei nuovi autobus T Zen 4 e T Zen 5 che presto andranno da Viry-Châtillon a Corbeil-Essonne, e da Parigi 13 a Choisy-le-Roi.
Più spazioso, più silenzioso, più veloce, completamente accessibile e davvero confortevole
Il T Zen 4 e il T Zen 5 saranno i primi autobus 100% elettrici nella regione parigina a mostrare una dimensione così grande: 24 metri di lunghezza!
Avendo un proprio corridoio di traffico sulla maggior parte del loro percorso con priorità agli incroci semaforici, saranno in grado di trasportare non meno di 140 passeggeri ciascuno (rispetto ai 70 di un autobus convenzionale e ai 100 di un autobus articolato di 18 metri) in condizioni ottimali di comfort e modernità: spazio, luce, aria condizionata, Videosorveglianza, informazioni visive e audio ai passeggeri in tempo reale.
100% accessibile
Anche gli autobus delle linee T Zen 4 e 5 saranno completamente accessibili alle persone con mobilità ridotta (PRM), grazie alle loro ampie porte scorrevoli e al pianale ribassato integrale che faciliterà la salita e la discesa dei passeggeri nella stazione e la circolazione all'interno degli autobus.
La costruzione di T Zen 4 e 5 è votata!
Île-de-France Mobilités ha selezionato l'offerta del consorzio VAN HOOL / KIEPE ELECTRIC GmbH / ALSTOM TRANSPORT SA per la costruzione dei nuovi autobus TZEN 4 e TZEN 5. Una scelta convalidata dal Comitato di gara, che è stata votata durante il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités l'11 ottobre 2021.