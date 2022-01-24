T1: scopri il volto del tuo futuro tram
Con oltre 12.500 voti, la scelta del volto del futuro tram della linea T1 ti ha mobilitato! Dopo 15 giorni, le votazioni si sono concluse venerdì 21 gennaio. E il design vincente è...
Design 2!
Votando questo progetto n°2, avete scelto un tram che si presenta come un collegamento luminoso, sia tra i territori che attraversa ma anche nella sua appartenenza alla rete Île-de-France Mobilités, con una firma nei toni del blu.
Viaggi più comodi e accessibili sulla linea T1
La linea T1 è la più antica linea tranviaria attualmente in funzione nell'Île-de-France. Con questi nuovi tram, viaggiare da Asnières Quatre Route a Noisy le Sec (e domani, a Val de Fontenay) sarà più comodo per tutti.
Porte più ampie, migliore accessibilità
Consentendo un aumento della capacità di trasporto del 15%, questi nuovi tram saranno dotati di sei doppie porte di 1,30 m per lato anche alle estremità, al fine di facilitare la salita / discesa dei passeggeri, un accesso più facile per le persone con mobilità ridotta.
Più comfort e sicurezza, per tutti
Per il comfort dei viaggiatori: aria condizionata, informazioni audio e visive dinamiche e dettagliate, prese USB per ricaricare i telefoni cellulari o illuminazione a LED al 100% per migliorare l'atmosfera del viaggio. E naturalmente la protezione video.
Un tram efficiente e più sostenibile
Riciclabile al 95%, recuperabile al 99%, dotato di frenata elettrica ad alte prestazioni, questo tram sarà inoltre dotato di un motore che gli consentirà di ridurre il consumo energetico di almeno il 30% rispetto alle apparecchiature attuali.
Inoltre, questi treni saranno dotati di un sistema di conteggio dei passeggeri di bordo per flusso per misurare con maggiore precisione il numero di passeggeri sulla linea T1 e migliorare così il servizio fornito.