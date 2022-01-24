T1: scopri il volto del tuo futuro tram

Viaggi più comodi e accessibili sulla linea T1

La linea T1 è la più antica linea tranviaria attualmente in funzione nell'Île-de-France. Con questi nuovi tram, viaggiare da Asnières Quatre Route a Noisy le Sec (e domani, a Val de Fontenay) sarà più comodo per tutti.

Porte più ampie, migliore accessibilità

Consentendo un aumento della capacità di trasporto del 15%, questi nuovi tram saranno dotati di sei doppie porte di 1,30 m per lato anche alle estremità, al fine di facilitare la salita / discesa dei passeggeri, un accesso più facile per le persone con mobilità ridotta.

Più comfort e sicurezza, per tutti

Per il comfort dei viaggiatori: aria condizionata, informazioni audio e visive dinamiche e dettagliate, prese USB per ricaricare i telefoni cellulari o illuminazione a LED al 100% per migliorare l'atmosfera del viaggio. E naturalmente la protezione video.