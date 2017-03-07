Tavola rotonda 2017: quali finanziamenti sostenibili e innovativi per il trasporto pubblico nella regione dell'Île-de-France?

Presentazione dei relatori e del contesto:

  • Valérie Pécresse : Presidente della Regione Île-de-France e del Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France
  • Stéphane Beaudet: Vicepresidente della Regione Île-de-France responsabile dei trasporti
  • Jasmine Camara: Presidente della Commissione economica e tariffaria del Syndicat des Transports d'Île-de-France
  • Yves Crozet: Professore all'Università di Lione-II
  • Jean Paul Bailly: ex CEO di La Poste e RATP
  • Fabien Leurent : Professore Ecole des Ponts
  • Marc Pélissier: Presidente di AUT Île-de-France
  • Didier Kling: Presidente della CCI Paris Île-de-France
  • Jacques Mellon: Studio di progettazione 2b2p

Tutte le spese di trasporto contrattualizzate o concordate da Île-de-France Mobilités (contratto operativo, trasporto scolastico, PMR, tassa IFER, PMR, tassa IFER, SNCF Réseau, ecc.) rappresentano oltre il 90% delle spese operative di Île-de-France Mobilités (dati 2016).

I ricavi operativi di Île-de-France Mobilités sono composti principalmente dal pagamento dei trasporti da assistenza pubblica (dati 2016). Inoltre, le entrate raccolte dagli utenti contribuiscono in modo significativo anche al finanziamento dei trasporti nell'Île-de-France.

Il trasporto rimane un servizio pubblico strutturalmente in perdita che richiede finanziamenti da parte delle autorità locali e la mobilitazione del VT oltre alle entrate raccolte dagli utenti dai vettori.

Nei prossimi anni, Île-de-France Mobilités dovrà affrontare grandi sfide che metteranno in discussione gli attuali equilibri finanziari. Questi problemi riguardano le aree di investimento e di funzionamento.

In termini di investimenti, il fabbisogno finanziario di Île-de-France Mobilités nel periodo 2017/2030 ammonta a 1,5 miliardi di euro all'anno.
A causa della nuova offerta e del Grand Paris Express, le spese operative entro il 2030 saranno superiori di 1,8 miliardi di euro all'anno rispetto al livello attuale.