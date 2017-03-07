Tavola rotonda 2017: quali finanziamenti sostenibili e innovativi per il trasporto pubblico nella regione dell'Île-de-France?
Presentazione dei relatori e del contesto:
- Valérie Pécresse : Presidente della Regione Île-de-France e del Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France
- Stéphane Beaudet: Vicepresidente della Regione Île-de-France responsabile dei trasporti
- Jasmine Camara: Presidente della Commissione economica e tariffaria del Syndicat des Transports d'Île-de-France
- Yves Crozet: Professore all'Università di Lione-II
- Jean Paul Bailly: ex CEO di La Poste e RATP
- Fabien Leurent : Professore Ecole des Ponts
- Marc Pélissier: Presidente di AUT Île-de-France
- Didier Kling: Presidente della CCI Paris Île-de-France
- Jacques Mellon: Studio di progettazione 2b2p
Tutte le spese di trasporto contrattualizzate o concordate da Île-de-France Mobilités (contratto operativo, trasporto scolastico, PMR, tassa IFER, PMR, tassa IFER, SNCF Réseau, ecc.) rappresentano oltre il 90% delle spese operative di Île-de-France Mobilités (dati 2016).
I ricavi operativi di Île-de-France Mobilités sono composti principalmente dal pagamento dei trasporti da assistenza pubblica (dati 2016). Inoltre, le entrate raccolte dagli utenti contribuiscono in modo significativo anche al finanziamento dei trasporti nell'Île-de-France.
Il trasporto rimane un servizio pubblico strutturalmente in perdita che richiede finanziamenti da parte delle autorità locali e la mobilitazione del VT oltre alle entrate raccolte dagli utenti dai vettori.
Nei prossimi anni, Île-de-France Mobilités dovrà affrontare grandi sfide che metteranno in discussione gli attuali equilibri finanziari. Questi problemi riguardano le aree di investimento e di funzionamento.
In termini di investimenti, il fabbisogno finanziario di Île-de-France Mobilités nel periodo 2017/2030 ammonta a 1,5 miliardi di euro all'anno.
A causa della nuova offerta e del Grand Paris Express, le spese operative entro il 2030 saranno superiori di 1,8 miliardi di euro all'anno rispetto al livello attuale.