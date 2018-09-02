Biglietto SMS
Promemoria di altri esperimenti:
- Convalida con il tuo telefono (NFC)
- Navigo Liberté + (ogni mese, all'utente viene addebitato il numero di viaggi effettuati)
- Navigo Easy (carta su cui è possibile ricaricare i libretti dei biglietti)
Una modernizzazione della bigliettazione necessaria per rendere la vita più facile ai residenti dell'Ile-de-France
- Disponibile al maggior numero: tecnologia SMS aperta ad un pubblico molto ampio, basta avere un cellulare, anche molto vecchio
- Pratico: non c'è bisogno di cambiare
- Risparmio di tempo: l'acquisto di un biglietto d'imbarco dal conducente richiede molto più tempo rispetto al timbro del biglietto. Questa operazione ritarda anche tutti i passeggeri dell'autobus poiché l'autista non può dedicarsi durante questo periodo alla sua missione primaria, vale a dire guidare l'autobus. Difficilmente può controllare le biglietti di trasporto di altri passeggeri.
- Antifrode: rimuove la scusa della mancanza di denaro per i truffatori e consente al conducente di rimanere concentrato sul controllo delle biglietti di trasporto di tutti i passeggeri che salgono sull'autobus.
Un servizio facile da usare
Solo 3 passaggi:
- Prima di salire sull'autobus: l'utente invia il nome della rete (ad esempio TICE a Evry) al 93100 tramite SMS. Questo SMS viene addebitato 2 €, lo stesso prezzo dei biglietti acquistati a bordo degli autobus. È valido per 1 ora dall'invio dell'SMS per un viaggio senza coincidenza. Il servizio è disponibile sulle reti Orange, SFR, Bouygues e Free.
- Ricezione del biglietto di trasporto: Una volta inviato il codice, l'utente riceve un biglietto di trasporto completo sul proprio telefono cellulare.
- Quando si sale sull'autobus: l'utente presenta il proprio biglietto di trasporto al telefono all'autista.
Elenco delle reti che offrono il servizio SMS Ticket
- VALBUS: tutte le linee della rete VALBUS di CARS LACROIX
- VALOISE: tutte le linee della rete VALOISE di CARS LACROIX
- PHEBUS : tutte le linee della rete PHEBUS di KEOLIS VERSAILLES
- EXP34: Linea Express 34 della rete Seine-et-Marne Express di TRANSDEV
- TICE: tutte le linee della rete TICE ad eccezione delle linee 510 e 510P
- FILEO: tutte le linee della rete FILEO
- CEOBUS: linee 9507, 9516 e 9517 della rete VALLEE DE L'OISE di CEOBUS
- PARISIS: tutte le linee della rete PARISIS di CARS LACROIX
Punti di interesse fisico delle reti di autobus delle periferie che sperimentano il sistema di ticket SMS di accesso a bordo dal 1° settembre 2018.