Tutti a bordo del treno delle civiltà!
Il patrimonio sotto i riflettori
Statuette, maschere, ornamenti e oggetti cerimoniali delle civiltà Maya, (ri)scoperta dei popoli della foresta amazzonica o delle culture insulari dell'Oceania; ceramiche, tessuti, gioielli dall'Africa o costumi tradizionali dall'Asia: l'iniziativa è una vera e propria porta aperta sul mondo. Ogni treno presenterà opere provenienti da quattro continenti: Africa, Oceania, Asia e America. I 372.000 passeggeri giornalieri della linea E potranno godere di un viaggio al crocevia di influenze culturali e storiche, in linea con quanto offre il museo Quai Branly caro a Jaques Chirac.
Per quasi tre settimane, il treno Arts and Civilizations è stato completamente ridecorato a Saint-Pierre-les-Corps, vicino a Tours. Quasi 600 m² di vinile sono stati utilizzati per creare un enorme puzzle di 890 pannelli che copre il remo, utilizzando la tecnica della laminazione.
Infografica: Interior Design Treno della Civiltà
Treni colorati
Île-de-France Mobilités (ex STIF) e SNCF avevano già proposto iniziative simili in passato. La linea C era stata decorata con i colori della Reggia di Versailles per promuovere la visita, sia ai turisti che ai residenti dell'Ile-de-France. Il cinema era stato onorato sulla linea D mentre un treno impressionista era nato tra Parigi Saint-Lazare e Auvers-sur-Oise.
Iniziative progettate per onorare il patrimonio francese e farlo scoprire a un vasto pubblico, turisti o locali.
Il treno delle civiltà è stato inaugurato giovedì 15 giugno 2017 nella Gare de l'Est, prima di attraversare l'est dell'Île-de-France.
Interior Design Treno della Civiltà