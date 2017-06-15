Tutti a bordo del treno delle civiltà!

Il patrimonio sotto i riflettori

Statuette, maschere, ornamenti e oggetti cerimoniali delle civiltà Maya, (ri)scoperta dei popoli della foresta amazzonica o delle culture insulari dell'Oceania; ceramiche, tessuti, gioielli dall'Africa o costumi tradizionali dall'Asia: l'iniziativa è una vera e propria porta aperta sul mondo. Ogni treno presenterà opere provenienti da quattro continenti: Africa, Oceania, Asia e America. I 372.000 passeggeri giornalieri della linea E potranno godere di un viaggio al crocevia di influenze culturali e storiche, in linea con quanto offre il museo Quai Branly caro a Jaques Chirac.

Per quasi tre settimane, il treno Arts and Civilizations è stato completamente ridecorato a Saint-Pierre-les-Corps, vicino a Tours. Quasi 600 m² di vinile sono stati utilizzati per creare un enorme puzzle di 890 pannelli che copre il remo, utilizzando la tecnica della laminazione.

