Il Francilien arriva sulla linea Parigi <> Provins!
22 nuovi treni, 15.000 passeggeri giornalieri, una migliore impronta di carbonio
Appena elettrificata, la diramazione Paris <> Provins della linea P ospiterà 22 nuovissimi treni della regione Francilien, il treno 100% elettrico già ben noto ai passeggeri dell'Île-de-France, presente in particolare sulle linee P, J e L.
Il Francilien è un treno più efficiente, più affidabile e più confortevole, ma è anche più ecologico, il che ridurrà l'impronta di carbonio di questo asse.
Il Francilien: più comfort e tranquillità
Il Francilien porta un vero guadagno nel comfort di viaggio: sedili ampi e confortevoli, riscaldamento a pavimento e aria condizionata ad alte prestazioni, prese USB, luci soffuse, grandi finestre panoramiche portano la massima luce naturale a bordo filtrando più raggi del sole.
Il Francilien offre il 29% di posti in più (944 posti in composizione lunga contro 732 con i treni che circolavano finora sulla linea) consentendo una migliore distribuzione in caso di folla. Questi treni cosiddetti "Boa" permettono di spostarsi agevolmente da un capo all'altro del treno in modo da avere una panoramica dei posti disponibili e/o ricevere informazioni utili per il proseguimento del viaggio.
Traffico in tempo reale e accessibilità
Questi nuovi treni sono dotati di dispositivi di conteggio automatico che consentono di conoscere tramite il sito transilien.com o il chatbot Tilien l'affluenza in tempo reale per auto.
Entro la fine dell'anno, queste informazioni saranno diffuse sugli schermi informativi dei passeggeri nelle stazioni. Questo nuovo servizio consente ai passeggeri di scegliere le auto meno affollate, comprese quelle con posti disponibili.
I treni sono dotati di gradini mobili per un migliore accesso dai binari, porte più larghe per facilitare l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, ma anche per ottimizzare i tempi di sosta in stazione.
Più sicurezza
La configurazione completamente aperta del Francilien, consente a tutti di vedere ciò che sta accadendo intorno a loro e assicurarsi di essere visti. Genera un forte senso di sicurezza.
La configurazione "Boa" semplifica anche il lavoro delle squadre di controllori, della polizia ferroviaria e dei mediatori. I treni sono dotati di telecamere di videosorveglianza a bordo con registrazione a bordo.
Maggiori informazioni a bordo
Il Francilien è un cosiddetto treno "comunicante". È stato progettato per soddisfare le aspettative dei viaggiatori in termini di informazioni sui passeggeri.
Dotati di grandi schermi informativi a bordo, trasmettono informazioni in tempo reale. Il servizio ferroviario e i collegamenti sono visualizzati sui vari schermi informativi. Questi schermi unici sostituiscono i tre schermi dei vecchi treni.
In situazioni perturbate, la centrale operativa è in grado di trasmettere informazioni a breve termine direttamente sugli schermi e/o tramite messaggi audio. Il conducente è anche in grado di attivare annunci preregistrati e parlare se necessario.
Più puntualità e affidabilità
L'arrivo del Francilien su una linea si traduce in un salto di prestazioni, si stima in 1,2 punti il guadagno di puntualità del ramo Paris <> Provins della Linea P.
I treni dell'Ile-de-France hanno già dato prova di sé in termini di affidabilità, robustezza e puntualità, in particolare sulle linee Paris Saint-Lazare (linea L e linea J) e sulle linee Paris-Nord (linea H e linea K) con una puntualità cumulativa dal 93% a oltre il 95% a metà 2022.
In effetti, il Francilien ha migliori prestazioni di accelerazione, frenata e affidabilità. Ha attrezzature anti-rottura particolarmente utili in autunno per adattarsi alle conseguenze delle "foglie morte". Dispositivo particolarmente utile su questo ramo della linea P che attraversa molte aree boschive.
L'innalzamento delle banchine, unito all'aumento della larghezza delle porte, fluidifica le salite e le discese dei passeggeri, eliminando così i fattori di potenziali ritardi in stazione.
Niente più treni serali nei giorni feriali da lunedì 3 ottobre
Il completamento dei lavori di elettrificazione della Linea P consente il ritorno in servizio dei seguenti treni:
· Da Paris Est a Provins, il treno XIBU, partenza alle 21:47, arrivo alle 23:10
· Da Provins a Paris Est il treno PIBU, partenza 20:46, arrivo alle 22:12
Dalle 21:40, da lunedì 3 ottobre a venerdì 30 dicembre 2022, tranne il sabato e la domenica, il traffico è interrotto tra Paris Est e Provins. Un servizio di autobus sostitutivo e istituito con il servizio delle stazioni intermedie.
Il completamento dei lavori di elettrificazione della Linea P consente il ritorno in servizio dei seguenti treni:
· Da Paris Est a Provins, il treno XIBU, partenza alle 21:47, arrivo alle 23:10
· Da Provins a Paris Est il treno PIBU, partenza 20:46, arrivo alle 22:12
Si noti che dalle 21:40, da lunedì 3 ottobre a venerdì 30 dicembre 2022, tranne il sabato e la domenica, il traffico è interrotto tra Paris Est e Provins. Un servizio di autobus sostitutivo e istituito con il servizio delle stazioni intermedie.