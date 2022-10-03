Il Francilien arriva sulla linea Parigi <> Provins!

Più puntualità e affidabilità

L'arrivo del Francilien su una linea si traduce in un salto di prestazioni, si stima in 1,2 punti il guadagno di puntualità del ramo Paris <> Provins della Linea P.

I treni dell'Ile-de-France hanno già dato prova di sé in termini di affidabilità, robustezza e puntualità, in particolare sulle linee Paris Saint-Lazare (linea L e linea J) e sulle linee Paris-Nord (linea H e linea K) con una puntualità cumulativa dal 93% a oltre il 95% a metà 2022.

In effetti, il Francilien ha migliori prestazioni di accelerazione, frenata e affidabilità. Ha attrezzature anti-rottura particolarmente utili in autunno per adattarsi alle conseguenze delle "foglie morte". Dispositivo particolarmente utile su questo ramo della linea P che attraversa molte aree boschive.

L'innalzamento delle banchine, unito all'aumento della larghezza delle porte, fluidifica le salite e le discese dei passeggeri, eliminando così i fattori di potenziali ritardi in stazione.