Il Tram 11 express e il suo technicentre saranno presto in servizio
Questa linea di tram beneficerà della nuova segnaletica della rete Grand Paris, che sarà gradualmente implementata in tutta la rete di trasporto pubblico dell'Île-de-France.
Cifre chiave:
Tratto da Epinay sur Seine a Le Bourget (fase 1):
- 10,6 km di lunghezza (e 28 km in totale per questa linea)
- 7 stazioni di cui 3 nuove
- 42.000 viaggi giornalieri
- Collegamenti con le linee ferroviarie B, C, D e H, il tram 8 e le future linee della metropolitana 16 e 17
Progetto a termine:
- Una maglia con 8 linee: le linee A, B, C, D ed E del treno-rer da un lato, e le linee L, H e J dall'altro
- Un trasporto finale di oltre 250.000 passeggeri al giorno.
L'aspetto di un tram, il motore di un treno
Progettati per soddisfare l'esigenza di una maggiore mobilità tra le reti urbane e suburbane, i tram 11 combinano i vantaggi del treno (velocità) e del tram (comfort). Questo modello di metropolitana leggera, che viaggerà sui binari, ha molte caratteristiche:
- Layout modulari
- Un piano basso per una migliore accessibilità
- un sistema di informazione visiva e acustica per i passeggeri
- una capienza di 250 posti, di cui 92 posti a sedere.
- Grandi finestre e aria condizionata favoriscono il comfort e un sistema di videosorveglianza integrato contribuisce alla sicurezza nei treni.
- illuminazione e climatizzazione che si adattano rispettivamente alla luminosità esterna e al numero di persone
Un technicentre anche per ospitare il tram 4
Dimensionato per ospitare i treni del tram 11 e del tram 4, l'officina di manutenzione e stoccaggio occuperà un terreno di 5 ettari, situato a Noisy-le-Sec. In totale, circa 140 persone alla fine lavoreranno sul sito.
Un progetto realizzato in partnership
L'operazione è realizzata nell'ambito di una gestione congiunta del progetto, SNCF Réseau e SNCF Mobilités:
Île-de-France Mobilités (ex STIF) coordina gli sviluppi intermodali realizzati intorno alle 7 stazioni dalle varie amministrazioni aggiudicatrici: SNCF Mobilités, Plaine Commune, EPA Plaine de France, la città di Le Bourget e il dipartimento della Val d'Oise e finanzia il materiale rotabile.
L'infrastruttura è finanziata da 5 attori: Regione Île-de-France, Stato, Consigli dipartimentali di Seine Saint Denis (CD 93) e Val d'Oise (CD 95) e SNCF.
Île-de-France Mobilités finanzia interamente l'acquisto di materiale rotabile.