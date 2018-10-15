Tram 13 express: via al lavoro
Un progetto essenziale per gli spostamenti da "periferia a periferia"
Il Tram 13 express mira a offrire una vera alternativa all'auto privata per combattere l'inquinamento e gli ingorghi negli Yvelines. Collegando 3 principali hub del dipartimento (Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-La-Bretêche e Saint-Cyr) in 30 minuti, questa nuova linea di tram migliorerà significativamente le condizioni di viaggio per gli utenti della periferia.
Il tram espresso 13 andrà a beneficio di 21.000 passeggeri ogni giorno e offrirà collegamenti con la RER A e C, nonché con le linee Transilien L, N e U. Sarà commissionato nel 2021 tra Saint-Germain e Saint-Cyr e sono già in corso studi per una successiva estensione ad Achères attraverso il centro della città di Poissy. La dichiarazione di pubblica utilità di questo tracciato urbano è attesa entro la fine dell'anno.
Un progetto che si inserisce armoniosamente in un patrimonio eccezionale
Da Versailles a Saint-Germain-en-Laye, il tram espresso 13 si trova accanto a siti eccezionali. In qualità di proprietario del progetto, Île-de-France Mobilités si impegna a preservarli il più possibile. Per fare questo, l'organizzazione del lavoro è stata effettuata in consultazione continua con i servizi statali e i partner del territorio.
Prima di tutto, il progetto riutilizza e rinnova in gran parte l'infrastruttura esistente della Grande Ceinture. In totale, su 18,8 km di percorso, oltre 15 km della linea riutilizzano e ammodernano i binari esistenti.
Quindi, per gli appezzamenti forestali interessati dai lavori, ogni metro quadrato utilizzato dal progetto viene compensato almeno 4 volte. Questa compensazione viene effettuata il più vicino possibile al sito direttamente nella foresta di Saint-Germain. Si tratta di ripiantare ma anche di ripristinare ecologicamente appezzamenti degradati, per creare spazi favorevoli allo sviluppo della fauna locale.
Infine, durante tutta la sua progettazione, i responsabili del progetto hanno cercato un'attenta integrazione del progetto nel suo ambiente, in particolare intorno ai castelli di Versailles e Saint-Germain-en-Laye. Ad esempio, gli alberi saranno ripiantati lungo la piattaforma del tram per ricostruire la prospettiva reale sull'Avenue des Loges che porta al castello di Saint-Germain-en-Laye.
I lavori sono ufficialmente iniziati!
I lavori sul Tram 13 express sono stati ufficialmente avviati il 5 ottobre alla presenza di tutti i partner finanziatori e dei proprietari del progetto sul sito del futuro garage della linea a Versailles.
I lavori stanno procedendo bene lungo tutta la futura linea. La rimozione dei vecchi binari della Grande Ceinture è in corso e gli operai stanno preparando la costruzione della nuova infrastruttura. I lavori preparatori (operazioni di pulizia e pulizia) sono in corso a Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye, e l'officina del garage sta iniziando a emergere dal terreno a Versailles. Ci vediamo nel 2021 per la messa in servizio!
Il progetto in breve
Il progetto Tram 13 express è realizzato grazie ai finanziamenti della Regione Île-de-France (53,2%), del Dipartimento degli Yvelines (30%) e dello Stato (16,8%) per un importo totale di 306,7 milioni di euro.
A questo costo si aggiungono 68,4 milioni di euro per il materiale rotabile (11 convogli) finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice per la mobilità sostenibile nell'Île-de-France.