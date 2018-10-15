Tram 13 express: via al lavoro

I lavori sono ufficialmente iniziati!

I lavori sul Tram 13 express sono stati ufficialmente avviati il 5 ottobre alla presenza di tutti i partner finanziatori e dei proprietari del progetto sul sito del futuro garage della linea a Versailles.

I lavori stanno procedendo bene lungo tutta la futura linea. La rimozione dei vecchi binari della Grande Ceinture è in corso e gli operai stanno preparando la costruzione della nuova infrastruttura. I lavori preparatori (operazioni di pulizia e pulizia) sono in corso a Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye, e l'officina del garage sta iniziando a emergere dal terreno a Versailles. Ci vediamo nel 2021 per la messa in servizio!