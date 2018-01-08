Tram 13 express fase 2: apertura dell'unica inchiesta pubblica complementare del progetto l'8 gennaio

Questa nuova linea risponde all'esigenza essenziale di semplificare gli spostamenti tra nord e sud per gli abitanti del dipartimento. La deviazione a Parigi non sarà più necessaria. I collegamenti tra luoghi di vita e di lavoro saranno semplificati, in particolare grazie ai numerosi collegamenti creati con le linee ferroviarie A, C, L, J, U e N. I viaggiatori beneficeranno di una migliore qualità del servizio, di collegamenti efficienti ma anche di tempi di percorrenza più brevi.

1 progetto viene realizzato in 2 fasi:

Fase 1 che collega Saint-Cyr-RER a Saint-Germain-RER, dichiarata di pubblica utilità nel febbraio 2014, i cui lavori sono iniziati nel febbraio 2017.

Fase 2 che estende il tram espresso 13 da Saint-Germain ad Achères.

Questo progetto è stato oggetto di una prima consultazione nel 2013, poi di un'inchiesta pubblica nel 2014. Il percorso iniziale proponeva quindi di aggirare il centro di Poissy. A seguito delle conclusioni di questa inchiesta pubblica, i responsabili del progetto hanno avviato ulteriori studi sulla fattibilità di un percorso alternativo che consenta un collegamento con la stazione RER di Poissy. Dati i vantaggi del percorso urbano di Poissy rispetto al percorso iniziale, in particolare in termini di servizio e traffico passeggeri, questo nuovo percorso è stato presentato al pubblico durante una consultazione complementare nel 2016.

Grazie agli insegnamenti tratti da questa consultazione, il progetto di percorso alternativo può essere nuovamente sottoposto al parere del pubblico in occasione di questa inchiesta pubblica complementare unica lanciata l'8 febbraio 2018.

Ha 3 obiettivi:

la presentazione dei vantaggi e degli svantaggi del tracciato urbano rispetto al percorso precedente, presentata all'inchiesta pubblica del 2014, in termini di impatto del progetto sull'ambiente e sulla salute umana.

la dichiarazione di pubblica utilità del progetto;

la compatibilità dei documenti urbanistici. Solo il piano urbanistico locale di Saint-Germain-en-Laye è interessato.

Dite la vostra sul progetto

Nel corso dell'indagine, il pubblico è invitato a:

Consulta il fascicolo supplementare dell'inchiesta pubblica

È anche possibile richiedere un appuntamento con uno dei membri della commissione d'inchiesta.

Al termine dell'indagine, i suoi risultati contribuiranno alla scelta del prefetto per uno dei due percorsi proposti e al fine di dichiararlo di pubblica utilità.

Tutte le informazioni disponibili su www.tram13-express.fr

Contatti stampa

–> Sébastien Mabille : 01 47 53 28 42 – [email protected]

–> Hélène Duguet: 01 82 53 80 90 – [email protected]