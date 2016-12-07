Tram 3: "Ho 10 anni"

Dopo la prima sezione messa in servizio nel 2006 tra Pont de Gargliano e Porte d'Ivry e la seconda tra Porte d'Ivry e Porte de la Chapelle nel 2012, il tram 3 continua il suo sviluppo verso ovest.

La prossima estensione, che collegherà Porte de la Chapelle a Porte d'Asnières nel 2018 su una distanza di 4,3 km, è attualmente in costruzione. Con la successiva estensione a Porte Dauphine, il tram 3 raggiungerà quasi 30 km intorno alla capitale.

Il 13 dicembre 2016 si celebrerà il 10° anniversario del tram 3. Durante la prima saldatura sul sito del sito, sarà presente Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités (ex STIF).