Il tram 3 è esteso a Porte Dauphine
3,2 km e 7 nuove stazioni in più per il Q3
Il percorso del prolungamento del T3 a ovest da Porte d'Asnières a Porte Dauphine serve il 17 ° e 16 ° arrondissement di Parigi, nonché i comuni limitrofi di Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine. La consultazione con i residenti condotta nel 2016 e il lavoro tecnico svolto con i consigli comunali hanno permesso di definire un percorso definitivo che accompagna i progetti urbani della città di Parigi e i progetti di trasporto in corso (nuova stazione RER E a Porte Maillot). Questo progetto di estensione sarà presentato all'inchiesta pubblica che potrà essere effettuata nel 2018.
L'estensione in poche cifre:
- 7 nuove stazioni distanziate mediamente di 460 m l'una dall'altra
- 3,2 km aggiuntivi
- In corrispondenza delle linee 1, 2 e 3 della metropolitana e delle linee C ed E della RER.
- 12 minuti di tempo di percorrenza tra Porte d'Asnières e Porte Dauphine
- 8 nuovi treni saranno ordinati per fornire il servizio (circa 30 milioni di euro finanziati da Île-de-France Mobilités)
- Un tram ogni 4 minuti nelle ore di punta
- 165 M€, il budget del progetto (+/- 15%) finanziato dallo Stato, dalla Regione Île-de-France e dalla Città di Parigi
- 59.000 passeggeri al giorno (giorni feriali)
Il percorso del prolungamento del tram 3b:
Percorso del tram 3b. I nomi delle stazioni sono: Porte Dauphine, Bruix-Lao, Porte Maillot, Porte des Ternes, Porte de Villiers, Porte de Champerret, Porte de Courcelles, Porte d'Asnières.