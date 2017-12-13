Il tram 3 è esteso a Porte Dauphine

3,2 km e 7 nuove stazioni in più per il Q3

Il percorso del prolungamento del T3 a ovest da Porte d'Asnières a Porte Dauphine serve il 17 ° e 16 ° arrondissement di Parigi, nonché i comuni limitrofi di Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine. La consultazione con i residenti condotta nel 2016 e il lavoro tecnico svolto con i consigli comunali hanno permesso di definire un percorso definitivo che accompagna i progetti urbani della città di Parigi e i progetti di trasporto in corso (nuova stazione RER E a Porte Maillot). Questo progetto di estensione sarà presentato all'inchiesta pubblica che potrà essere effettuata nel 2018.