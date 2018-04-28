Tram, la rete si estende in Île-de-France

Infografica: La rete tranviaria nell'Île-de-France
La rete tranviaria si estende nell'Île-de-France © STIF / Regione Île-de-France

La rete tranviaria si estende nell'Île-de-France. Nel 2022: 246 km di linee, 13 linee per collegare i territori.

Infografica del tram STIF

  • Nel 2016: 105 km di linee / 8 linee in servizio
  • Nel 2022: 246 km di linee / 13 linee per collegare i territori
  • Tram 1: Noisy-le-Sec • Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles. In progetto: Estensione tra Noisy-le-Sec e Val de Fontenay - Estensione tra Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles e Colombes – Gabriel Péri
  • Tram 2: Porte de Versailles • Pont de Bezons
  • Tram 3: Ponte del Garigliano • Porte de Vincennes - Porte de Vincennes • Porte de la Chapelle
  • Tram 4: Aulnay-sous-Bois • Bondy
  • Tram 5: Mercato di Saint-Denis • Garges-Sarcelles
  • Tram 6: Châtillon • Robert Wagner (Vélizy) • Viroflay
  • Tram 7: Villejuif • Porte de l'Essonne (Athis-Mons)
  • Tram 8: Saint-Denis • Épinay-sur-Seine / Villetaneuse
  • Tram 9: Porte de Choisy • Orly Ville
  • Tram 10: Antony (La Croix de Berny) • Clamart (Place du Garde)
  • Tram 11: Sartrouville • Noisy-le-Sec - (Tangenziale Nord)
  • Tram 12: Massy-Palaiseau • Évry-Courcouronnes (Tram-treno Massy - Évry)
  • Tram 13: Saint-Cyr • Achères Ville (Tangenziale Ovest)