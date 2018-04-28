Tram, la rete si estende in Île-de-France
La rete tranviaria si estende nell'Île-de-France. Nel 2022: 246 km di linee, 13 linee per collegare i territori.
- Nel 2016: 105 km di linee / 8 linee in servizio
- Nel 2022: 246 km di linee / 13 linee per collegare i territori
- Tram 1: Noisy-le-Sec • Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles. In progetto: Estensione tra Noisy-le-Sec e Val de Fontenay - Estensione tra Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles e Colombes – Gabriel Péri
- Tram 2: Porte de Versailles • Pont de Bezons
- Tram 3: Ponte del Garigliano • Porte de Vincennes - Porte de Vincennes • Porte de la Chapelle
- Tram 4: Aulnay-sous-Bois • Bondy
- Tram 5: Mercato di Saint-Denis • Garges-Sarcelles
- Tram 6: Châtillon • Robert Wagner (Vélizy) • Viroflay
- Tram 7: Villejuif • Porte de l'Essonne (Athis-Mons)
- Tram 8: Saint-Denis • Épinay-sur-Seine / Villetaneuse
- Tram 9: Porte de Choisy • Orly Ville
- Tram 10: Antony (La Croix de Berny) • Clamart (Place du Garde)
- Tram 11: Sartrouville • Noisy-le-Sec - (Tangenziale Nord)
- Tram 12: Massy-Palaiseau • Évry-Courcouronnes (Tram-treno Massy - Évry)
- Tram 13: Saint-Cyr • Achères Ville (Tangenziale Ovest)