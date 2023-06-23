T10: una nuova linea di tram tra Antony e Clamart
Questo è un nuovo passo fondamentale per la mobilità nella regione di Parigi: il 24 giugno 2023, Île-de-France Mobilités ha inaugurato la linea del tram T10, che collega Antony a Clamart in 21 minuti. Attesissima dagli utenti, questa linea scandita da 13 stazioni dovrebbe ospitare 25.000 passeggeri al giorno. Presentazioni.
Una nuova linea di tram nel sud dell'Hauts-de-Seine
Il lancio della linea T10 è il culmine di sei anni di lavoro sotto la direzione del progetto del Dipartimento Hauts-de-Seine, responsabile della gestione del progetto per l'integrazione urbana e lo sviluppo urbano, e Île-de-France Mobilités, responsabile della gestione del progetto del sistema di trasporto (piattaforma del tram, stazioni, treni), l'officina-garage del sito, nonché l'acquisizione di materiale rotabile.
Un viaggio che sostiene il dinamismo locale
Frutto di un know-how di alto livello nella progettazione architettonica e nell'ingegneria energetica e ambientale, la nuova linea tranviaria T10 fa parte del desiderio di modernizzare la rete di trasporto dell'Ile-de-France.
Con un tram ogni sei minuti nelle ore di punta, la linea T10 mira a sostenere l'attrattiva del territorio, in particolare collegando i principali centri sanitari ed economici come l'ospedale Béclère e il centro commerciale Noveos.
I suoi 6,8 km collegano Antony a Clamart, passando per Châtenay-Malabry e Le Plessis-Robinson, con una promessa essenziale: offrire un'alternativa all'auto grazie al trasporto pubblico 100% elettrico.
Una linea che ridisegna il territorio urbano
L'apertura della linea del tram T10 è anche l'occasione per reinventare il paesaggio urbano del sud dell'Hauts-de-Seine, creando nuove corsie di traffico, piste ciclabili ottimizzate e marciapiedi più larghi per il comfort di tutti gli utenti.
Inoltre, fedeli alle origini verdi del dipartimento, i dintorni della linea beneficiano di un paesaggio vario, con una piattaforma vegetata e alberi di allineamento piantati. Un approccio pienamente in linea con la conservazione della biodiversità locale. Va notato che, in conformità con la legge sulla protezione della natura, i promotori del progetto si sono impegnati a evitare, ridurre e compensare gli impatti del progetto sul suo ambiente.
Infine, le stazioni di ogni fermata sono state progettate con una propria identità, ognuna dotata di arredi urbani estetici che promuovono questa vicinanza all'ambiente.
Il T10: un tram al servizio dell'esperienza del viaggiatore
Fedele alla sua posizione storica di pubblica utilità, Île-de-France Mobilités ha ordinato treni confortevoli, eleganti e sicuri.
Così, la luce è stata appositamente progettata per fungere da firma e accompagnare il viaggio di tutti: una striscia luminosa di 85 metri lineari circonda il veicolo: un cambio di luce segnala l'apertura e la chiusura delle porte, un anello luminoso porta ulteriore illuminazione negli intercircolari.
I treni spaziosi possono ospitare 314 passeggeri e dispongono di 73 posti a sedere, di cui 9 riservati alle persone con mobilità ridotta. Inoltre, le panchine del treno hanno 32 prese USB per soddisfare tutti gli usi.
Un garage-officina all'avanguardia dell'innovazione
Centro nevralgico del tram T10, il sito di manutenzione e stoccaggio (SMR) di Châtenay-Malabry è stato progettato dal consorzio AIA a seguito di un concorso di architettura.
Questa officina-garage, essenziale per il corretto funzionamento della linea, si distingue per un design che si adatta perfettamente al suo ambiente e per un posto importante dato alla tecnologia.
Così, un capannone di manutenzione di 7500 m2, una stazione di servizio con stazioni di lavaggio, lubrificazione e sabbiatura e 7 binari di stoccaggio per parcheggiare i treni al di fuori dei periodi di esercizio, compongono questo parco di poco più di 3,5 ettari.
Dotato di efficienti sistemi di ventilazione, riscaldamento e produzione di energia, l'SMR è stato anche oggetto di una doppia certificazione ambientale: l'etichetta BEPOS e la certificazione BREEAM Good.
Tutte le informazioni T10 sull'app Île-de-France Mobilités
Orari, informazioni sul traffico, feed Twitter: trova tutte le notizie T10 sull'app Île-de-France Mobilités