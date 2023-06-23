T10: una nuova linea di tram tra Antony e Clamart

Una nuova linea di tram nel sud dell'Hauts-de-Seine

Il lancio della linea T10 è il culmine di sei anni di lavoro sotto la direzione del progetto del Dipartimento Hauts-de-Seine, responsabile della gestione del progetto per l'integrazione urbana e lo sviluppo urbano, e Île-de-France Mobilités, responsabile della gestione del progetto del sistema di trasporto (piattaforma del tram, stazioni, treni), l'officina-garage del sito, nonché l'acquisizione di materiale rotabile.