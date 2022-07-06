T13: via al nuovo tram tra Saint-Cyr e Saint-Germain!

6 luglio 2022, ore 18: sali sul tram T13...

E questo è tutto, finalmente è arrivato! Lo avete visto correre vuoto, fare test per mesi. Ti sei abituato alla sua presenza nelle strade, lungo le strade, attraverso i paesaggi eccezionali che punteggiano i 18,8 chilometri tra Saint-Germain-en-Laye e Saint-Cyr-l'École. E ora è tutto tuo, ogni giorno, tutto l'anno.