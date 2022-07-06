T13: via al nuovo tram tra Saint-Cyr e Saint-Germain!

T13 © Sennse / Cyril Badet
T13 © Sennse / Cyril Badet

6 luglio 2022, ore 18: sali sul tram T13...

E questo è tutto, finalmente è arrivato! Lo avete visto correre vuoto, fare test per mesi. Ti sei abituato alla sua presenza nelle strade, lungo le strade, attraverso i paesaggi eccezionali che punteggiano i 18,8 chilometri tra Saint-Germain-en-Laye e Saint-Cyr-l'École. E ora è tutto tuo, ogni giorno, tutto l'anno.

Da Saint-Cyr-l'École a Saint-Germain-en-Laye in 30 minuti!

Il tram T13 ora mette Saint-Cyr a soli 30 minuti da Saint-Germain... senza inquinare, senza spendere più di un pass Navigo o di un biglietto. Abbastanza per lasciare finalmente la sua auto in garage.

Attualmente collega sette comuni (Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Bailly, Noisy-le-Roi, Versailles, Saint-Cyr-l'École).

Il tram T13 in cifre

Il tram T13 in cifre: 18,8 km di linea tra Saint-Germain-en-Laye e Saint-Cyr-l'École, 12 stazioni di cui 7 create, 7 comuni serviti, 30 minuti tra Saint-Germain RER e Saint-Cyr RER

Il T13: un tram-treno nella tua vita quotidiana

Il tram T13 è in realtà un "tram-treno". Ciò significa che circola sia in città (in modalità tram, su binari urbani dedicati) che sulla rete ferroviaria nazionale della Grande Ceinture Ouest (in modalità treno).

Cinque stazioni di questa Grande Ceinture Ouest sono state riqualificate per ospitare la T13: Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche – Forêt de Marly, Mareil-Marly, Fourqueux – Bel Air e Lisière Pereire (le altre sette stazioni del percorso sono state create).

Citazione / Cosa cambierà l'arrivo del tram T13 nella tua vita quotidiana? "Prenderò il tram da Saint-Nom-la-Bretèche a Saint-Germain-en-Laye, dove vado a scuola. Mi muoverò più velocemente e in modo più ecologico. Non vedo l'ora di provarlo" Alexandros, 11 anni, Saint-Nom-la-Bretèche

Una carriera eccezionale, un patrimonio rispettato

Tra Saint-Cyr l'École e Saint-Germain-en-Laye, il percorso T13 si snoda lungo siti storici e naturali che sono l'orgoglio dell'Île-de-France.

Dal castello di Saint-Germain-en-Laye, all'Avenue des Loges e al suo allineamento di alberi, alla foresta di Saint-Germain, alla pianura di Versailles e alla sua prospettiva eccezionale con il castello: tutti questi magnifici luoghi sono preservati dall'arrivo di un tram T13 la cui integrazione è stata elaborata in consultazione con tutti gli attori pubblici e privati interessati.

