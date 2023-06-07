Tram-treno T12: l'apertura della linea è alle porte!

Questo è l'ultimo tratto per il tram-treno T12, il nuovo tram dell'Essonne che porterà Massy a Evry-Courcouronnes. I lavori di costruzione stanno volgendo al termine poiché dopo 3 mesi di test dinamici condotti su tutta la linea dal 7 giugno, è ora la marcia in bianco che inizia, dall'11 settembre.

Qual è lo scopo di queste sperimentazioni? Verificare il funzionamento delle apparecchiature (sistema frenante, integrazione nelle stazioni, segnalamento, ecc.), convalidare la corretta circolazione dei treni sulla linea e formare i 58 macchinisti che saranno reclutati per la guida.