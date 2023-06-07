Tram-treno T12: l'apertura della linea è alle porte!
Questo è l'ultimo tratto per il tram-treno T12, il nuovo tram dell'Essonne che porterà Massy a Evry-Courcouronnes. I lavori di costruzione stanno volgendo al termine poiché dopo 3 mesi di test dinamici condotti su tutta la linea dal 7 giugno, è ora la marcia in bianco che inizia, dall'11 settembre.
Qual è lo scopo di queste sperimentazioni? Verificare il funzionamento delle apparecchiature (sistema frenante, integrazione nelle stazioni, segnalamento, ecc.), convalidare la corretta circolazione dei treni sulla linea e formare i 58 macchinisti che saranno reclutati per la guida.
T12: via alla marcia in bianco
Dopo i test dinamici che si sono svolti per tutta l'estate, l'11 settembre 2023, è l'ultima fase di test che inizia sul T12: la corsa in bianco !
Test in condizioni reali senza passeggeri a bordo che permetteranno:
- Testare tutti gli scenari di interruzione del traffico,
- Controllare un'ultima volta tutte le attrezzaturedei 25 treni previsti in totale sulla linea.
Tram-treno T12: fai le presentazioni
Linea locale che servirà i 12 comuni dell'Essonne (91) tra Massy e Évry-Courcouronnes, il tram-treno T12 faciliterà la mobilità degli essonniens nel dipartimento e tra i principali poli di attività, senza la necessità di tornare a Parigi.
100% elettrico e accessibile alle persone con disabilità, il T12 è una buona alternativa all'auto privata. Facilita inoltre le opzioni di trasferimento tra le diverse modalità di trasporto pubblico (RER B, C, D, linee di autobus, Tzen 4 e metro 18).
Cos'è un tram-treno?
Il tram-treno T12 è un tram "come nessun altro".
Perché? Può circolare sia sui binari del tram convenzionale che sui binari della rete ferroviaria ! Nel caso del T12, ad esempio, circolerà sulla rete ferroviaria tra Massy-Palaiseau ed Epinay-sur-Orge sulla linea RER C.
Il tram-treno T12 in cifre
Il tram-treno T12 è:
- 16 stazioni attrezzate (pensiline in vetro, posti a sedere, vegetazione, schermo di visualizzazione, ecc.), di cui 11 nuove e 5 stazioni esistenti della linea RER C rinnovate,
- 12 comuni dell'Essonne attraversati : Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Vitry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis e Evry-Courcouronnes.
- 1 treno ogni 10 minuti nelle ore di punta,
- 40.000 passeggeri al giorno,
- Un servizio 7 giorni su 7 dalle 5:30 alle 12:30,
- 25 convogli finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités,
- 20 schermi informativi per i passeggeri,
- Un tram-treno elettrico accessibile al 100%!