Carta Scol'R 2020-2021, è tempo di iscriversi ai circuiti scolastici speciali
Accedi al tuo account di trasporto
Ti ricordiamo che, poiché tuo figlio è stato registrato per tour speciali l'anno scorso, beneficia di un account di trasporto sul portale Île-de-France Mobilités. Si prega di accedere al portale utilizzando il nome utente e la password di questo account.
Se hai perso il nome utente e/o la password, fai clic su "Hai dimenticato il nome utente o la password?". Potrai inserire l'indirizzo email utilizzato per l'ultima registrazione; Riceverai quindi un'e-mail contenente il tuo nome utente e un link per reimpostare la password.
Se non utilizzi più l'indirizzo e-mail fornito l'anno scorso al momento della creazione del tuo account di trasporto, invia nuovamente un'e-mail con il nuovo indirizzo e-mail da assegnare al tuo account, nonché il nome, il cognome e la data di nascita di tuo figlio, a uno dei contatti seguenti:
- Se vivi nel dipartimento dell'Essonne: [email protected]
- Se vivi nel dipartimento di Seine-et-Marne: [email protected]
- Se vivi nel dipartimento della Val d'Oise: [email protected]
- Se vivi nel dipartimento degli Yvelines: [email protected]
Richiedi una carta SCOL'R per tuo figlio
Una volta effettuato l'accesso al tuo account di trasporto:
- Per rinnovare l'abbonamento di un bambino iscritto l'anno scorso, clicca su Rinnovo di una carta SCOL'R
- Per iscrivere un bambino che non ha mai usufruito di circuiti scolastici speciali, cliccare su Prima iscrizione al trasporto scolastico.
Una volta che la tua richiesta di trasporto è stata completata (e convalidata dal tuo organizzatore locale, se applicabile), accederai ai termini di pagamento online della richiesta. Al ricevimento del pagamento, la carta SCOL'R di tuo figlio ti verrà inviata per posta.
Ti informiamo che una tassa di 20 € per l'iscrizione tardiva può essere applicata per qualsiasi richiesta effettuata dopo il 31/07/2020, quindi ti invitiamo a fare la tua richiesta il prima possibile.
Puoi anche trovare il link alla piattaforma di registrazione, una guida e il modulo di registrazione via mail su questa pagina.
La carta SCOL'R Junior, per i bambini sotto gli 11 anni e tutti gli scolari.
Dall'inizio dell'anno scolastico 2020, gli studenti idonei ai sensi del regolamento regionale dei circuiti scolastici speciali e di età inferiore agli 11 anni al 31 dicembre, o iscritti alla scuola elementare, beneficiano della tessera SCOL'R Junior, il cui prezzo è fissato a 24 euro. La sottoscrizione della carta SCOL'R Junior avviene allo stesso modo di una classica carta SCOL'R, secondo le istruzioni sopra indicate.
Inoltre, Île-de-France Mobilités offre un rimborso del 100% del pacchetto Imagine R Junior per i titolari di una carta Scol'R Junior di età inferiore agli 11 anni.
I bambini in possesso di una carta Scol'R Junior ma di età superiore agli 11 anni (a causa di una ripetizione), ricevono un rimborso per un pacchetto scolastico Imagine R.
Il pacchetto imagine R consente viaggi illimitati in tutta l'Île-de-France, in tutte le modalità (tranne Orlyval).
Vedi i termini di rimborso qui