Carta Scol'R 2021-2022, è tempo di iscriversi ai circuiti scolastici speciali

Accedi al tuo account di trasporto

Ti ricordiamo che, poiché tuo figlio è stato registrato per tour speciali l'anno scorso, beneficia di un account di trasporto sul portale Île-de-France Mobilités. Si prega di accedere al portale utilizzando il nome utente e la password di questo account.

Se hai perso il nome utente e/o la password, fai clic su "Hai dimenticato il nome utente o la password?". Potrai inserire l'indirizzo email utilizzato per l'ultima registrazione; Riceverai quindi un'e-mail contenente il tuo nome utente e un link per reimpostare la password.

Se non utilizzi più l'indirizzo e-mail fornito l'anno scorso al momento della creazione del tuo account di trasporto, invia nuovamente un'e-mail con il nuovo indirizzo e-mail da assegnare al tuo account, nonché il nome, il cognome e la data di nascita di tuo figlio, a uno dei contatti seguenti:

Richiedi una carta SCOL'R per tuo figlio