Carta Scol'R 2021-2022, è tempo di iscriversi ai circuiti scolastici speciali
Accedi al tuo account di trasporto
Ti ricordiamo che, poiché tuo figlio è stato registrato per tour speciali l'anno scorso, beneficia di un account di trasporto sul portale Île-de-France Mobilités. Si prega di accedere al portale utilizzando il nome utente e la password di questo account.
Se hai perso il nome utente e/o la password, fai clic su "Hai dimenticato il nome utente o la password?". Potrai inserire l'indirizzo email utilizzato per l'ultima registrazione; Riceverai quindi un'e-mail contenente il tuo nome utente e un link per reimpostare la password.
Se non utilizzi più l'indirizzo e-mail fornito l'anno scorso al momento della creazione del tuo account di trasporto, invia nuovamente un'e-mail con il nuovo indirizzo e-mail da assegnare al tuo account, nonché il nome, il cognome e la data di nascita di tuo figlio, a uno dei contatti seguenti:
- Se vivi nel dipartimento dell'Essonne: [email protected]
- Se vivi nel dipartimento di Seine-et-Marne: [email protected]
- Se vivi nel dipartimento della Val d'Oise: [email protected]
- Se vivi nel dipartimento degli Yvelines: [email protected]
Richiedi una carta SCOL'R per tuo figlio
Una volta effettuato l'accesso al tuo account di trasporto:
- Per rinnovare l'abbonamento di un bambino iscritto l'anno scorso, clicca su Rinnovo di una carta SCOL'R
- Per iscrivere un bambino che non ha mai usufruito di circuiti scolastici speciali, cliccare su Prima iscrizione al trasporto scolastico.
Una volta che la tua richiesta di trasporto è stata completata (e convalidata dal tuo organizzatore locale, se applicabile), accederai ai termini di pagamento online della richiesta. Al ricevimento del pagamento, la carta SCOL'R di tuo figlio ti verrà inviata per posta.
Ti informiamo che potrebbe essere applicata una tassa di 20€ per l'iscrizione tardiva per qualsiasi richiesta effettuata dopo il 31/07/2021, pertanto ti invitiamo a effettuare la richiesta il prima possibile.
La carta SCOL'R Junior, per i bambini sotto gli 11 anni e tutti gli scolari.
Gli studenti ammissibili ai sensi del regolamento regionale dei circuiti scolastici speciali e di età inferiore agli 11 anni al 31 dicembre, o iscritti alla scuola elementare, beneficiano della tessera SCOL'R Junior, il cui prezzo è fissato a 24 euro. La sottoscrizione della carta SCOL'R Junior avviene allo stesso modo di una classica carta SCOL'R, secondo le istruzioni sopra indicate.