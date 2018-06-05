In attesa del Tram 10, priorità all'ambiente

Un approccio volto innanzitutto ad evitare impatti

Per ogni progetto infrastrutturale realizzato in Francia, la legge impone ai proprietari dei progetti di impegnarsi a ridurre il loro impatto sull'ambiente. Nell'ambito del Tram 10, Île-de-France Mobilités e il Consiglio dipartimentale Hauts-de-Seine si impegnano ad andare oltre i loro obblighi legali per progettare un progetto di altissima qualità ambientale.

Prima di tutto, si tratta di evitare impatti ogni volta che è possibile. Questo viene preparato fin dalle prime fasi degli studi, garantendo che la tramvia riutilizzi principalmente i binari esistenti e abbia solo un impatto marginale sulle aree naturali e sugli habitat delle specie protette.

Quando gli impatti sono purtroppo inevitabili, dobbiamo cercare di limitarli. Per questo, Île-de-France Mobilités è accompagnata da un ecologista che garantisce il monitoraggio ambientale del lavoro. Non appena viene identificato un impatto, vengono adottate misure per ridurne la portata: tagliando alberi al di fuori dei periodi di nidificazione, installando teloni per impedire agli anfibi di migrare verso le aree in costruzione o installando rifugi per alcune specie vulnerabili come i ricci.

Infine, nell'ambito del progetto sono previste compensazioni ambientali. Poiché la costruzione della linea richiede il disboscamento di 3,5 ettari di boschi, Île-de-France Mobilités si è impegnata a ripiantare 12 ettari di foreste altrove nella regione. Il progetto contribuisce anche al fondo strategico del legno e della foresta.