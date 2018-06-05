In attesa del Tram 10, priorità all'ambiente

Un approccio volto innanzitutto ad evitare impatti

 

Per ogni progetto infrastrutturale realizzato in Francia, la legge impone ai proprietari dei progetti di impegnarsi a ridurre il loro impatto sull'ambiente. Nell'ambito del Tram 10, Île-de-France Mobilités e il Consiglio dipartimentale Hauts-de-Seine si impegnano ad andare oltre i loro obblighi legali per progettare un progetto di altissima qualità ambientale.

Prima di tutto, si tratta di evitare impatti ogni volta che è possibile. Questo viene preparato fin dalle prime fasi degli studi, garantendo che la tramvia riutilizzi principalmente i binari esistenti e abbia solo un impatto marginale sulle aree naturali e sugli habitat delle specie protette.

Quando gli impatti sono purtroppo inevitabili, dobbiamo cercare di limitarli. Per questo, Île-de-France Mobilités è accompagnata da un ecologista che garantisce il monitoraggio ambientale del lavoro. Non appena viene identificato un impatto, vengono adottate misure per ridurne la portata: tagliando alberi al di fuori dei periodi di nidificazione, installando teloni per impedire agli anfibi di migrare verso le aree in costruzione o installando rifugi per alcune specie vulnerabili come i ricci.

Infine, nell'ambito del progetto sono previste compensazioni ambientali. Poiché la costruzione della linea richiede il disboscamento di 3,5 ettari di boschi, Île-de-France Mobilités si è impegnata a ripiantare 12 ettari di foreste altrove nella regione. Il progetto contribuisce anche al fondo strategico del legno e della foresta.

Prospettiva sullo spazio naturale in città
Un progetto nel cuore degli spazi naturali

Un progetto che aiuta a rigenerare la foresta e proteggere la fauna locale

 

Nell'ambito del processo di compensazione ambientale per il progetto Tram 10, Île-de-France Mobilités si è impegnata a ripristinare diversi appezzamenti attualmente degradati nella foresta di Verrières. Sono interessati quattro appezzamenti situati vicino al percorso, nel Bois de la Béguinière e nel Bois du Carreau. Il progetto di restauro è stato realizzato in collaborazione con il Consiglio nazionale per la protezione della natura.

Ripristinando le aree forestali attualmente in cattive condizioni, questo lavoro consente di creare migliori habitat e condizioni di riproduzione per la fauna locale diversificando gli attuali ambienti boschivi. In programma: delimitazione di isole dove gli alberi possono crescere senza intervento umano, sviluppo di radure e bordi, diversificazione delle specie presenti... Tutto questo lavoro viene svolto con tecniche che rispettano i terreni della foresta, e anche in trazione animale quando possibile.

Persona che lavora con un cavallo nella foresta
Lavori di ripristino nella foresta di Verrières

Il progetto Tram 10 mira anche a proteggere le specie protette che vivono vicino all'opera.Tra le specie da tenere d'occhio, diversi ricci europei nidificano a Clamart vicino alla futura stazione "Jardin Parisien". Cinque rifugi sono stati allestiti nel cimitero del Parco e nell'Area Naturale Sensibile della Promenade des Quatre Forêts. Sono costruiti in legno: prima tre tronchi a terra in un triangolo, mantenendo un ingresso di 20 cm, poi il tetto, coperto di rami. I ricci possono così trovare rifugio in aree protettee muoversi evitando le strade, la principale causa di mortalità dell'animale nelle aree urbane.

Persona che lavora con il legno nella foresta
Rifugi per ricci nella foresta di Clamart

Infine, poiché i lavori della tramvia possono essere molto fastidiosi per le specie locali, vengono intraprese azioni specifiche per evitare che gli animali si avvicinino al cantiere. Ad esempio, un telone protettivo è stato installato nella foresta di Verrières prima dei lavori per garantire che gli anfibi non migrino verso aree che saranno interessate dai lavori del sito di manutenzione e stoccaggio.

Persona che posiziona punti di riferimento nella foresta
Un telone per proteggere gli anfibi

Il progetto in breve

Il tram 10 collegherà La Croix de Berny (Antony) a Place du Garde (Clamart), servendo anche le città di Châtenay-Malabry e Plessis-Robinson. Questa nuova linea rafforzerà l'offerta di trasporto nel sud dell'Hauts-de-Seine e sosterrà i progetti urbani in questo settore in rapido sviluppo.

Offrirà collegamenti con il tram 6 recentemente messo in servizio, così come con la RER B e l'autobus TVM a La Croix de Berny.

Il progetto è guidato da Île-de-France Mobilités, che è anche la gestione del progetto insieme al dipartimento Hauts-de-Seine. Rappresenta un investimento di 350 milioni di euro finanziato dalla Regione Île-de-France (49%), dallo Stato (21%) e dai dipartimenti Hauts-de-Seine (30%).

Il materiale rotabile (13 nuovi treni) che rappresenta un investimento di 35 milioni di euro e l'esercizio della futura linea sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.

Trova tutte le notizie sul progetto e sullo stato di avanzamento dei lavori su: http://www.tram10.fr