In attesa del Tram 10, priorità all'ambiente
Un approccio volto innanzitutto ad evitare impatti
Per ogni progetto infrastrutturale realizzato in Francia, la legge impone ai proprietari dei progetti di impegnarsi a ridurre il loro impatto sull'ambiente. Nell'ambito del Tram 10, Île-de-France Mobilités e il Consiglio dipartimentale Hauts-de-Seine si impegnano ad andare oltre i loro obblighi legali per progettare un progetto di altissima qualità ambientale.
Prima di tutto, si tratta di evitare impatti ogni volta che è possibile. Questo viene preparato fin dalle prime fasi degli studi, garantendo che la tramvia riutilizzi principalmente i binari esistenti e abbia solo un impatto marginale sulle aree naturali e sugli habitat delle specie protette.
Quando gli impatti sono purtroppo inevitabili, dobbiamo cercare di limitarli. Per questo, Île-de-France Mobilités è accompagnata da un ecologista che garantisce il monitoraggio ambientale del lavoro. Non appena viene identificato un impatto, vengono adottate misure per ridurne la portata: tagliando alberi al di fuori dei periodi di nidificazione, installando teloni per impedire agli anfibi di migrare verso le aree in costruzione o installando rifugi per alcune specie vulnerabili come i ricci.
Infine, nell'ambito del progetto sono previste compensazioni ambientali. Poiché la costruzione della linea richiede il disboscamento di 3,5 ettari di boschi, Île-de-France Mobilités si è impegnata a ripiantare 12 ettari di foreste altrove nella regione. Il progetto contribuisce anche al fondo strategico del legno e della foresta.
Un progetto che aiuta a rigenerare la foresta e proteggere la fauna locale
Nell'ambito del processo di compensazione ambientale per il progetto Tram 10, Île-de-France Mobilités si è impegnata a ripristinare diversi appezzamenti attualmente degradati nella foresta di Verrières. Sono interessati quattro appezzamenti situati vicino al percorso, nel Bois de la Béguinière e nel Bois du Carreau. Il progetto di restauro è stato realizzato in collaborazione con il Consiglio nazionale per la protezione della natura.
Ripristinando le aree forestali attualmente in cattive condizioni, questo lavoro consente di creare migliori habitat e condizioni di riproduzione per la fauna locale diversificando gli attuali ambienti boschivi. In programma: delimitazione di isole dove gli alberi possono crescere senza intervento umano, sviluppo di radure e bordi, diversificazione delle specie presenti... Tutto questo lavoro viene svolto con tecniche che rispettano i terreni della foresta, e anche in trazione animale quando possibile.
Il progetto Tram 10 mira anche a proteggere le specie protette che vivono vicino all'opera.Tra le specie da tenere d'occhio, diversi ricci europei nidificano a Clamart vicino alla futura stazione "Jardin Parisien". Cinque rifugi sono stati allestiti nel cimitero del Parco e nell'Area Naturale Sensibile della Promenade des Quatre Forêts. Sono costruiti in legno: prima tre tronchi a terra in un triangolo, mantenendo un ingresso di 20 cm, poi il tetto, coperto di rami. I ricci possono così trovare rifugio in aree protettee muoversi evitando le strade, la principale causa di mortalità dell'animale nelle aree urbane.
Infine, poiché i lavori della tramvia possono essere molto fastidiosi per le specie locali, vengono intraprese azioni specifiche per evitare che gli animali si avvicinino al cantiere. Ad esempio, un telone protettivo è stato installato nella foresta di Verrières prima dei lavori per garantire che gli anfibi non migrino verso aree che saranno interessate dai lavori del sito di manutenzione e stoccaggio.
Il progetto in breve
Il tram 10 collegherà La Croix de Berny (Antony) a Place du Garde (Clamart), servendo anche le città di Châtenay-Malabry e Plessis-Robinson. Questa nuova linea rafforzerà l'offerta di trasporto nel sud dell'Hauts-de-Seine e sosterrà i progetti urbani in questo settore in rapido sviluppo.
Offrirà collegamenti con il tram 6 recentemente messo in servizio, così come con la RER B e l'autobus TVM a La Croix de Berny.
Il progetto è guidato da Île-de-France Mobilités, che è anche la gestione del progetto insieme al dipartimento Hauts-de-Seine. Rappresenta un investimento di 350 milioni di euro finanziato dalla Regione Île-de-France (49%), dallo Stato (21%) e dai dipartimenti Hauts-de-Seine (30%).
Il materiale rotabile (13 nuovi treni) che rappresenta un investimento di 35 milioni di euro e l'esercizio della futura linea sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.