[I lavori stanno procedendo] Nuova diramazione del tram 4

Da Bondy, un treno su due prenderà la direzione di Montfermeil per utilizzare il nuovo ramo, ovvero 6,5 km di nuovi binari per un tempo di percorrenza da capolinea a capolinea di circa 30 minuti. Su questa nuova tratta sono attesi 37.000 passeggeri ogni giorno. Questa cifra potrebbe anche aumentare con l'arrivo nel 2023 della linea 16 della metropolitana alla futura stazione di Clichy Montfermeil.

La messa in servizio di questa nuova filiale è prevista per il 2019.

Il progetto è guidato da diversi proprietari di progetti: Île-de-France Mobilités assicura il coordinamento generale del progetto (rispetto del programma, del programma, dei costi, ecc.) e la costruzione della sezione urbana, SNCF Réseau e SNCF Mobilités sono anche proprietari del progetto per la parte situata sulla rete ferroviaria nazionale.

Il progetto è finanziato dallo Stato al 37%, dalla Regione Île-de-France al 49% e dalla SNCF al 14%, per un importo di 270 milioni di euro. Il materiale rotabile della nuova filiale, che rappresenta un investimento di 100 milioni di euro, così come l'esercizio, sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.