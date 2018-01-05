[I lavori stanno procedendo] Nuova diramazione del tram 4
In tutta la nuova sezione, i binari futuri stanno iniziando a prendere forma. La posa delle rotaie è ancora in corso nei 4 comuni interessati dai lavori, con la realizzazione di opere infrastrutturali o preparatorie a seconda del settore. A Montfermeil, ad esempio, i lavori infrastrutturali si svolgeranno in rue de l'Église fino alla fine di marzo 2018, mentre altri lavori della stessa natura situati in boulevard de la République a Livry-Gargan si svolgeranno fino al prossimo febbraio.
I futuri treni del tram 4 che circoleranno su questi nuovi binari funzioneranno a elettricità. 4 sottostazioni elettriche saranno quindi installate lungo la nuova diramazione per fornire energia a questi treni. Questo lavoro continuerà durante tutto l'anno.
I primi treni sono già stati ricevuti presso il centro di manutenzione di Noisy-le-Sec.
Il progetto in sintesi
La creazione di questo nuovo ramo mira ad aprire l'altopiano di Clichy-sous-Bois e Montfermeil servendo 4 comuni: Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois e Montfermeil. Saranno create 11 nuove stazioni: Républic Marx Dormoy, Léon Blum, Maurice Audin, Clichy-sous-Bois Mairie, Romain Rolland, Clichy Montfermeil, Notre-Dame des Anges, Daniel Perdrigé, Paul Bert, Arboretum e Hôpital de Montfermeil (i nomi sono provvisori).
Percorso del tram 4. 93, treno B E, metro 15 16, bus Tzen3
Da Bondy, un treno su due prenderà la direzione di Montfermeil per utilizzare il nuovo ramo, ovvero 6,5 km di nuovi binari per un tempo di percorrenza da capolinea a capolinea di circa 30 minuti. Su questa nuova tratta sono attesi 37.000 passeggeri ogni giorno. Questa cifra potrebbe anche aumentare con l'arrivo nel 2023 della linea 16 della metropolitana alla futura stazione di Clichy Montfermeil.
La messa in servizio di questa nuova filiale è prevista per il 2019.
Il progetto è guidato da diversi proprietari di progetti: Île-de-France Mobilités assicura il coordinamento generale del progetto (rispetto del programma, del programma, dei costi, ecc.) e la costruzione della sezione urbana, SNCF Réseau e SNCF Mobilités sono anche proprietari del progetto per la parte situata sulla rete ferroviaria nazionale.
Il progetto è finanziato dallo Stato al 37%, dalla Regione Île-de-France al 49% e dalla SNCF al 14%, per un importo di 270 milioni di euro. Il materiale rotabile della nuova filiale, che rappresenta un investimento di 100 milioni di euro, così come l'esercizio, sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.
Infografica: Finanziamento e attori del progetto. Infrastrutture (270 milioni di euro), tram (100 milioni di euro), esercizio (costi stimati in corso)
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato al progetto: www.tramway-t4.fr.
Crediti fotografici: DR STIF / Visuale del tram (fotografia non contrattuale) / Le illustrazioni sono presentate a biglietto nominativo / Fotografi: Gérard Rollando e Laurent Hazgui.