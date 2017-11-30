[I lavori stanno procedendo] Preparazione del cantiere per il futuro Tram 10

Le nuove stazioni saranno completamente accessibili alle persone con mobilità ridotta e offriranno un servizio di alta qualità (distributori automatici di biglietti di trasporto, videosorveglianza, pannelli informativi, parcheggi per biciclette, ecc.). Aree sicure Véligo saranno installate anche in entrambi i terminal. Per quanto riguarda i collegamenti, il tram 10 si collegherà con il tram 6 alla stazione Hôpital Béclère e con la RER B e l'autobus TVM alla stazione La Croix de Berny.

Île-de-France Mobilités e il Dipartimento Hauts-de-Seine sono entrambi proprietari del progetto, il primo per la costruzione del sistema di trasporto (la piattaforma tranviaria, le stazioni e i pali della catenaria) e il secondo per l'integrazione urbana e lo sviluppo stradale.

Il tram 10 è finanziato dalla Regione Ile-de-France (49%), dal Dipartimento Hauts-de-Seine (30%) e dallo Stato (21%).

Il funzionamento della linea (manutenzione, risorse umane, videosorveglianza, ecc.) e i tram che vi circoleranno sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.