[I lavori stanno procedendo] Preparazione del cantiere per il futuro Tram 10
Lavoro per preparare il lavoro
Prima di posare i binari e realizzare le installazioni finali della nuova linea, è necessario apportare miglioramenti in anticipo, in particolare nel seminterrato. Infatti, le reti esistenti (acqua potabile, acque reflue, elettricità, telefono, gas) situate sotto la futura piattaforma tranviaria devono essere spostate per consentire l'installazione di binari e stazioni ma anche l'accesso per la manutenzione dei futuri impianti. Queste reti assumono la forma di condotte interrate a diverse profondità che devono essere deviate dal percorso che verrà preso dal tram.
Infografica: Deviazione delle reti sotterranee ai lavori della tramvia. Prima e Dopo
Previsti fino al 2019, questi lavori di deviazione sono eseguiti dai concessionari delle varie reti: Bouygues Télécom, Veolia, RTE (Réseau de Transport d'Electricité) e SEDIF (Syndicat des Eaux d'Île-de-France). Parallelamente, il Dipartimento Hauts-de-Seine coglierà l'occasione per rinnovare e migliorare alcune reti esistenti non interessate dall'arrivo del tram 10, come lo sviluppo di un nuovo collettore di acqua piovana a Châtenay-Malabry.
I lavori infrastrutturali sul Tram 10, la costruzione della piattaforma, la posa delle rotaie e delle catenarie nonché le stazioni, inizieranno nel 2019. La messa in servizio è prevista per il 2023.
Il progetto in breve
La futura linea del tram 10 servirà quattro comuni del dipartimento Hauts-de-Seine (Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, Clamart) collegando le stazioni La Croix de Berny ad Antony e Place du Garde a Clamart. Un totale di 14 stazioni comporranno la linea per una lunghezza di 8,2 km e un tempo di percorrenza di circa 25 minuti. Ogni giorno sono attesi quasi 25.000 viaggiatori.
Percorso del passaggio del tram 10 e nomi delle fermate. I nomi delle stazioni sono provvisori
Le nuove stazioni saranno completamente accessibili alle persone con mobilità ridotta e offriranno un servizio di alta qualità (distributori automatici di biglietti di trasporto, videosorveglianza, pannelli informativi, parcheggi per biciclette, ecc.). Aree sicure Véligo saranno installate anche in entrambi i terminal. Per quanto riguarda i collegamenti, il tram 10 si collegherà con il tram 6 alla stazione Hôpital Béclère e con la RER B e l'autobus TVM alla stazione La Croix de Berny.
Île-de-France Mobilités e il Dipartimento Hauts-de-Seine sono entrambi proprietari del progetto, il primo per la costruzione del sistema di trasporto (la piattaforma tranviaria, le stazioni e i pali della catenaria) e il secondo per l'integrazione urbana e lo sviluppo stradale.
Il tram 10 è finanziato dalla Regione Ile-de-France (49%), dal Dipartimento Hauts-de-Seine (30%) e dallo Stato (21%).
Il funzionamento della linea (manutenzione, risorse umane, videosorveglianza, ecc.) e i tram che vi circoleranno sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.
Infografica: Costi e finanziamenti. Infrastrutture: costruzione di opere, ferrovie, sviluppo urbano (marciapiedi di sviluppo urbano (marciapiedi stradali ..), e strutture ingegneristiche 21%, 30% il dipartimento Haute-de-Seine o 351 milioni di euro HT. Materiale rotabile: cioè tram al 100% nell'Île-de-France. Il funzionamento, vale a dire la manutenzione di veicoli e stazioni, risorse umane, videosorveglianza, .... 100% in Île-de-France.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato al progetto: http://www.tram10.fr
