[I lavori stanno procedendo] Prolungamento della linea 12 della metropolitana

RATP e Île-de-France Mobilités, rispettivamente proprietario del progetto e autorità organizzatrice, stanno guidando il progetto. RATP è responsabile dell'attuazione dell'estensione (infrastruttura e sistema di trasporto) e Île-de-France Mobilités garantisce il regolare svolgimento del progetto e il rispetto dei costi e del programma.

Il progetto di estensione della linea 12 è finanziato dallo Stato e dalla Regione Île-de-France per il 91,7% e dal Consiglio dipartimentale Seine-Saint-Denis per l'8,3%. L'esercizio e il materiale rotabile della linea sono finanziati al 100% da Île-de-France mobilités.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito dedicato al progetto: www.prolongement-metro12.fr