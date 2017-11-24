[I lavori stanno procedendo] Prolungamento della linea 12 della metropolitana
Lo scavo delle due future stazioni avviene in un ambiente molto speciale. Poiché i terreni di Aubervilliers sono bagnati dalla falda freatica, i team di progetto hanno dovuto trovare una soluzione per stabilizzare il terreno durante lo scavo per evitare infiltrazioni d'acqua. La tecnica del congelamento del suolo è stata scelta per rispondere a questo problema.
Ad una profondità di 20 metri, vengono realizzati 3 timpani (giunzione tra il tunnel e le stazioni): il timpano nord della stazione Aimé Césaire e i due timpani del municipio di Aubervilliers. Dall'interno del tunnel sono stati perforati quasi 250 fori per poter inserire nel sottosuolo 240 tubi di congelamento interconnessi (80 tubi per timpano) mantenuti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a -35°. Il terreno ghiacciato è più stabile, il che consente la realizzazione dei fondi della stazione e delle pareti di collegamento finali dei timpani e del tunnel.
Questo vero e proprio "scudo di ghiaccio" sarà mantenuto fino alla fine del 2017 per la stazione Aimé Césaire e all'inizio del 2018 per Mairie d'Aubervilliers, fino al completamento di questa fase di lavoro. Poi sarà il momento di realizzare il layout interno e le attrezzature delle stazioni per la messa in servizio.
Trova l'intero processo in immagini in questo video:
Il progetto in sintesi
Dopo una prima estensione tra Porte de la Chapelle e Front Populaire inaugurata nel 2012, sono in costruzione 3 km e 2 nuove stazioni: Aimé Césaire e Mairie d'Aubervilliers. Questa nuova estensione consentirà di posizionare il centro di Aubervilliers a meno di 10 minuti da Parigi e di servire meglio la Plaine Saint-Denis. Quasi 37.000 passeggeri utilizzeranno questa estensione ogni giorno, e ancora di più quando la linea 12 si collegherà entro il 2025 alla futura linea 15 della metropolitana Grand Paris Express.
I lavori sono iniziati nel 2016, con la messa in servizio prevista per la fine del 2019.
RATP e Île-de-France Mobilités, rispettivamente proprietario del progetto e autorità organizzatrice, stanno guidando il progetto. RATP è responsabile dell'attuazione dell'estensione (infrastruttura e sistema di trasporto) e Île-de-France Mobilités garantisce il regolare svolgimento del progetto e il rispetto dei costi e del programma.
Il progetto di estensione della linea 12 è finanziato dallo Stato e dalla Regione Île-de-France per il 91,7% e dal Consiglio dipartimentale Seine-Saint-Denis per l'8,3%. L'esercizio e il materiale rotabile della linea sono finanziati al 100% da Île-de-France mobilités.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito dedicato al progetto: www.prolongement-metro12.fr