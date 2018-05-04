[I lavori stanno procedendo] Prolungamento della linea 14 – fine dello scavo del tunnel!

Molte attività sono attualmente in corso su tutti i 5,8 km di nuovi binari e le 4 future stazioni. Gli operai e gli ingegneri del progetto stanno attualmente lavorando duramente per garantire che l'estensione sia messa in servizio entro la metà del 2020. Questo lavoro viene svolto sia all'esterno, intorno alle stazioni e alle strutture ausiliarie, sia sottoterra, nel tunnel che ora deve essere attrezzato.