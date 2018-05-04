[I lavori stanno procedendo] Prolungamento della linea 14 – fine dello scavo del tunnel!
Molte attività sono attualmente in corso su tutti i 5,8 km di nuovi binari e le 4 future stazioni. Gli operai e gli ingegneri del progetto stanno attualmente lavorando duramente per garantire che l'estensione sia messa in servizio entro la metà del 2020. Questo lavoro viene svolto sia all'esterno, intorno alle stazioni e alle strutture ausiliarie, sia sottoterra, nel tunnel che ora deve essere attrezzato.
Nel tunnel: dopo la TBM, l'attrezzatura!
Dopo oltre due anni di lavoro, lo scavo dei 5,8 km del tunnel è ora completato. È stato fornito principalmente da due TBM (Yolène e Magaly): enormi macchine gestite da un equipaggio di 70 persone che eseguono sia lo scavo del terreno che l'installazione del rivestimento del tunnel. Il materiale di scavo viene quindi evacuato via fiume in un sito di riciclaggio in Normandia.
Segui la posa dei binari sulla mappa interattiva del progetto
A seguito di questa fase particolarmente spettacolare, si è svolto un lungo lavoro di allestimento del tunnel. Si tratta di posare i cavi elettrici, l'illuminazione, la ventilazione e l'accesso di emergenza... ma anche le rotaie su cui circoleranno le future metropolitane.
Le stazioni prendono forma
Più vicino alla superficie, i team di progetto hanno iniziato lo sviluppo delle stazioni. Le "scatole" per rendere ermetica l'opera sono praticamente finite, il lavoro consiste ora nella costruzione delle piattaforme e delle scale che permetteranno ai futuri utenti di circolare dalla superficie alla banchina della metropolitana. Poi verrà l'installazione di mobili, distributori automatici, linee di controllo, insomma ... tutto ciò che consente alla stazione di funzionare quotidianamente.
Anche il futuro sito di manutenzione sta avanzando
Anche l'edificio che ospiterà i futuri treni della linea 14 sta prendendo forma nel cuore del quartiere Docks di Saint-Ouen. Ospiterà binari di raccordo, un'officina, uffici e tutte le attrezzature necessarie per il corretto funzionamento della linea. Questo edificio, esemplare sia per la sua integrazione urbana che per la sua qualità ambientale, sarà in grado di ospitare i suoi primi treni alla fine del 2018.
Il progetto in breve
Prima linea automatica della metropolitana di Parigi messa in servizio nel 1998, la linea 14 è ora estesa a nord fino a Mairie de Saint-Ouen poi Saint-Denis Pleyel e a sud fino all'aeroporto di Orly. Alla fine sarà collegato alle 4 future linee automatiche del Grand Paris Express, diventando una delle spine dorsali della rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France. Questo progetto mira anche ad alleviare la linea 13, che ora è in gran parte satura.
L'estensione fino al municipio di Saint-Ouen, attualmente in costruzione, comprende 5,8 km di binari per 4 nuove stazioni. Collegherà il nuovo capolinea con la Gare Saint-Lazare in meno di 15 minuti e sarà utilizzato da 172.000 persone ogni giorno. Per accogliere tutti questi nuovi passeggeri, Île-de-France Mobilités sta finanziando 35 nuovi treni automatici MP14 a 8 carrozze. Materiale rotabile moderno e particolarmente efficiente dal punto di vista energetico.
Il progetto è guidato da Île-de-France Mobilités, che è anche la stazione appaltante congiuntamente con RATP. Rappresenta un investimento di 1,4 miliardi di euro finanziato dalla Société du Grand Paris (55%), dalla Città di Parigi (20%), dalla Regione Île-de-France (12,5%) e dai dipartimenti di Seine-Saint-Denis e Hauts-de-Seine (5,5%).