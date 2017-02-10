Lavori previsti per il Tram 12 express

Materiale rotabile adattato a entrambi i tipi di binari

Il Tram Express è un veicolo innovativo, in grado di circolare sia sulla rete ferroviaria nazionale che sulla rete tranviaria urbana. Ha caratteristiche vicine a quelle di un tram (accelerazione, frenata, scartamento ...), e vicine a quelle di un treno (resistenza agli urti, profilo della ruota, equipaggiamento di sicurezza a bordo).