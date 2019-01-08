Lavori RN 118: annuncio delle prime misure a sostegno dei residenti dell'Ile-de-France
Per anticipare le difficoltà legate a questa chiusura, saranno messe in atto tre prime misure concrete sul trasporto pubblico:
- Rinforzo del tram 6: Île-de-France Mobilités chiede alla RATP di mobilitare due treni di riserva per soddisfare la necessità di un trasporto supplementare sul tram T6, in particolare per aumentare la frequenza di un tram ogni 4 minuti nelle ore di punta e per estendere questa ora di punta al mattino e alla sera di almeno 1h30,
- Rafforzamento della rete di autobus: sarà istituita un'unità di crisi presso Île-de-France Mobilités per garantire un monitoraggio molto dettagliato dell'evoluzione del traffico sulla rete di autobus del settore e, se necessario, rafforzare l'offerta di alimentazione verso le stazioni RER B e RER C, le linee N e U del Transilien, in particolare sulla rete Phébus e sulle linee di autobus RATP in questo settore,
- Carpooling gratuito: il carpooling sarà finanziato da Île-de-France Mobilités, che pagherà la quota dell'utente per tutto il periodo di chiusura nei dipartimenti interessati (Yvelines, Essonne e Hauts-de-Seine) con le 8 piattaforme partner (Blablalines, Clem', Covoit'ici, IDVROOM, Karos, Klaxit, Ouihop, Roulez Malin).
Infografica: Île-de-France mobilités sta attuando misure eccezionali per aiutare i residenti dell'Ile-de-France a spostarsi. A seguito dei lavori intrapresi dallo Stato sulla RN118, Île-de-France mobilités sta attuando misure nel settore dei trasporti.
Altre misure sono allo studio con le città interessate, come la creazione di parcheggi e giostre.
Valérie Pécresse, invita inoltre le aziende a incoraggiare il telelavoro, lo spostamento degli orari di punta o l'uso di spazi di coworking, che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei residenti dell'Ile-de-France e devono anche essere soluzioni in futuro per limitare la congestione nei trasporti.
Come approfittare del carpooling gratuito?
- Per i conducenti: scarica e registrati senza indugio su una delle 8 piattaforme di carpooling partner del dispositivo per offrire di condividere il tuo veicolo, ogni viaggio sarà rimborsato. È un gesto di solidarietà e un aumento del potere d'acquisto
- Per i viaggiatori: scarica subito l'applicazione Vianavigo (App Store – Google Play) o visita il sito web di Vianavigo per trovare l'elenco dei viaggi di carpooling corrispondenti alle esigenze nell'area interessata. Il risultato specifica l'operatore di carpooling, il luogo di ritiro, gli orari di partenza e il tempo di percorrenza. Una volta effettuata la scelta, Vianavigo reindirizza al sito del partner interessato che finalizza la prenotazione e la connessione con l'autista. Niente da pagare!