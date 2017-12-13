Ottimo inizio per l'operazione "Tutti insieme per il carpooling": Île-de-France Mobilités continua il suo sostegno ai carpooler nel 2018

L'operazione "Tous ensemble pour le covoiturage" lanciata alla fine di settembre da Valérie Pécresse e 17 società di carpooling* presenta un bilancio trimestrale molto incoraggiante con oltre 50.000 viaggi effettuati nel periodo. Diverse startup stanno vivendo una forte crescita di almeno il 10% del numero di viaggi registrati a settimana dall'inizio dell'operazione. Ciò ha avuto un effetto di accelerazione dell'attività con un chiaro aumento del numero di iscritti alle loro applicazioni.

Al fine di sostenere questa dinamica e convertire sempre più residenti dell'Ile-de-France a questa pratica per i loro viaggi brevi, Île-de-France Mobilités continuerà a pagare un bonus di € 2 alle piattaforme partner dell'operazione per ogni viaggio di carpooling effettuato nella regione. L'obiettivo è incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a fare carpooling aumentando il premio del conducente, riducendo il costo per il passeggero o combinando le due misure. L'assistenza finanziaria fornita ammonta fino a € 50.000 per azienda. Al fine di facilitare l'organizzazione degli spostamenti, il carpooling è stato integrato in Vianavigo.fr e nella sua app per avere una visione globale delle offerte. Questa innovazione ha ricevuto il premio Thinking Cities assegnato ogni anno a livello europeo alla conferenza POLIS per premiare una soluzione di mobilità innovativa che risponde alle sfide regionali e/o locali.

L'automobile nell'Île-de-France è 16 milioni di viaggi giornalieri e 250 chilometri di ingorghi con spesso automobilisti che viaggiano da soli. Il carpooling è una delle soluzioni per far circolare meno auto sulle strade e rendere più fluidi gli spostamenti. Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités ha istituito una tabella di marcia nel 2016 per incoraggiare questa pratica aumentando il numero di posti riservati al carpooling nei parcheggi e sostenendo le società di carpooling "a breve distanza". L'operazione "Tutti insieme per il carpooling" contribuisce a rendere più leggibili le loro offerte e a integrarle in una riflessione globale sulla mobilità nell'Île-de-France.

* Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop, WayzUp, Covivo, Hopways, Microstop, Zify, Rezo Pouce, Proxiigen, Trajet à la carte, Wever, Kankaroo.

