Tre navette autonome testate a Parigi La Défense

Un servizio adattato al suo ambiente

Finanziato al 100% da Ile-de-France Mobilités, questo approccio dovrà testare sia la possibilità per una navetta autonoma di inserirsi in sicurezza in un ambiente estremamente denso di pedoni e ciclisti, l'accoglienza e l'accettabilità di questo nuovo servizio da parte degli utenti, sia un servizio scalabile, senza la presenza di personale a bordo da settembre 2017.



"La rivoluzione dei trasporti e il futuro della mobilità di domani dipendono anche dall'innovazione. Questo esperimento è la concretizzazione del mio approccio attivo a favore delle nuove mobilità e della multimodalità del trasporto nella regione di Parigi. Questi veicoli autonomi metteranno alla prova una domanda di trasporto insoddisfatta oggi", spiega Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités.



A partire dal prossimo settembre, un nuovo esperimento sarà lanciato al Castello di Vincennes da Île-de-France Mobilités, RATP e dalla città di Parigi. Servirà un circuito dal capolinea della linea 1 (Château de Vincennes) al Bois de Vincennes (Insep e Cartoucherie).

In futuro, e se questo tipo di sperimentazione si rivelerà conclusiva, i veicoli autonomi potrebbero arricchire la gamma di trasporti e la qualità del servizio offerto ai residenti dell'Ile-de-France su determinate rotte con una migliore gamma di orari, frequenza e la creazione di nuove linee.