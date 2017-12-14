Tre nuove strutture park-and-ride per le periferie esterne

Sul lato della stazione di Persan-Beaumont, il park and ride già presente sarà riabilitato per ospitare 487 posti auto e altri 40 riservati alle biciclette. Previsto per la messa in servizio nel 2019, questo progetto, parte di un piano di modernizzazione intorno alla stazione, è finanziato al 70% da Île-de-France Mobilités per un costo di 2,16 milioni di euro.

Infine, la stazione Nointel-Mours servita dalla linea H del Transilien accoglierà un centinaio di posti aggiuntivi nel suo nuovo park and ride per raggiungere 264 posti. La messa in servizio è prevista per la fine del 2019. Il progetto è finanziato al 70% da Île-de-France Mobilités e costa € 1.697.518 IVA esclusa.

Per informazione, i park and ride sono parcheggi situati vicino alle stazioni per consentire ai viaggiatori che non hanno altra scelta che prendere il treno in auto per avere posti auto. Queste strutture park-and-ride sono dotate di dispositivi di sicurezza (videosorveglianza), sistemi di ricarica per veicoli elettrici e spazi dedicati alle persone con mobilità ridotta e al servizio Véligo.