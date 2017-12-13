Tre nuove strutture park-and-ride finanziate per le periferie esterne
I parcheggi nelle immediate vicinanze delle stazioni sono essenziali per i viaggiatori nelle periferie esterne che spesso hanno poche alternative all'auto privata per raggiungere la stazione e continuare il loro viaggio multimodale quotidiano. Questo è il motivo per cui i park and ride garantiscono un parcheggio disponibile per gli utenti per prendere il loro treno senza difficoltà. I nuovi Park and Ride sono inoltre dotati di:
- Un sistema di sicurezza completo (dispositivi anti-intrusione, anti-parcheggio incontrollato, videosorveglianza),
- Spazi riservati alle persone con mobilità ridotta, car-sharing e carpooler,
- Punti di ricarica gratuiti per veicoli elettrici e ibridi plug-in,
- Parcheggio custodito per biciclette Véligo.
Île-de-France Mobilités ha appena votato per finanziare i lavori su tre parcheggi park-and-ride per un totale di 1.248 posti auto aggiuntivi.
Parco giochi Nangis (77)
La stazione di Nangis, servita dalla linea P (Parigi-Provins) accoglie 1.770 passeggeri al giorno, la stragrande maggioranza dei quali (87%) si reca a Parigi (Gare de l'Est). Il numero di passeggeri in questa stazione è aumentato significativamente di quasi l'11% all'anno in media tra il 2010 e il 2015. Dato questo aumento del numero di passeggeri, il parcheggio disponibile intorno alla stazione è a saturazione con un tasso di occupazione del 109%. Era quindi urgente aumentare l'offerta di parcheggi.
Il nuovo Park and Ride avrà 500 posti auto che saranno messi in servizio nel 2019.
Con un costo di 6,98 milioni di euro, questo park and ride è finanziato per il 70% da Île-de-France Mobilités, per il 30% dalle autorità locali e sarà gestito da Effia.
Persan-Beaumont Park and Ride (95)
Nelle vicinanze della stazione Persan-Beaumont, frequentata da 5.280 passeggeri al giorno, il park and ride esistente sarà riabilitato per offrire un parcheggio di 487 posti auto e 40 riservati alle biciclette su 4 livelli. Commissionato nel 2019, questo progetto fa parte di un piano per sviluppare e modernizzare le varie modalità di alimentazione alla stazione (riqualificazione della stazione degli autobus, organizzazione del drop-off / pick-up, parcheggio per biciclette, ecc.). Gli utenti della stazione sono infatti il 20% ad arrivarci in auto, il 15% in autobus e l'1% in bicicletta.
Île-de-France Mobilités finanzierà il 70% del costo totale del progetto di 2,16 milioni di euro.
Nointel-Mours Park and Ride (95)
Servita dalla linea Transilien H, la stazione di Nointel-Mours ha visto raddoppiare la sua presenza in 10 anni. Il 33% dei passeggeri utilizza il proprio veicolo per raggiungere questa stazione rurale nella Val-d'Oise. L'area di parcheggio sarà quindi ampliata di un centinaio di posti per raggiungere 264. Questo nuovo park and ride sarà commissionato alla fine del 2019.
Il costo di questo progetto ammonta a € 1.697.518 IVA esclusa, di cui il 70% sarà finanziato da Île-de-France Mobilités e il 30% dalle autorità locali.
