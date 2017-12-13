Parco giochi Nangis (77)

La stazione di Nangis, servita dalla linea P (Parigi-Provins) accoglie 1.770 passeggeri al giorno, la stragrande maggioranza dei quali (87%) si reca a Parigi (Gare de l'Est). Il numero di passeggeri in questa stazione è aumentato significativamente di quasi l'11% all'anno in media tra il 2010 e il 2015. Dato questo aumento del numero di passeggeri, il parcheggio disponibile intorno alla stazione è a saturazione con un tasso di occupazione del 109%. Era quindi urgente aumentare l'offerta di parcheggi.

Il nuovo Park and Ride avrà 500 posti auto che saranno messi in servizio nel 2019.

Con un costo di 6,98 milioni di euro, questo park and ride è finanziato per il 70% da Île-de-France Mobilités, per il 30% dalle autorità locali e sarà gestito da Effia.