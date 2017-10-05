Tre nuovi progetti di Park and Ride consentono la creazione di 1815 posti aggiuntivi

Parc Relais d'Étampes (linea C)

La sua capacità sarà di 487 posti, con 39 posti a terra e 448 posti a sedere, compresi i posti riservati alle persone con mobilità ridotta, carpooler, veicoli elettrici e veicoli a due ruote motorizzati. Questo Park and Ride sarà creato su 3 semilivelli di cui 1 interrato.



Île-de-France Mobilités e SNCF (proprietario del progetto) lavorano in collaborazione con l'architetto degli edifici di Francia, che ha voluto un inserimento paesaggistico e un trattamento architettonico tenendo conto dell'immediata vicinanza della Tour de la Guinette (mastio del castello del X secolo), classificato come monumento storico.