Tre nuovi progetti di Park and Ride consentono la creazione di 1815 posti aggiuntivi

Ingresso park-and-ride
Parc Relais d'Étampes (linea C)

La sua capacità sarà di 487 posti, con 39 posti a terra e 448 posti a sedere, compresi i posti riservati alle persone con mobilità ridotta, carpooler, veicoli elettrici e veicoli a due ruote motorizzati. Questo Park and Ride sarà creato su 3 semilivelli di cui 1 interrato.

Île-de-France Mobilités e SNCF (proprietario del progetto) lavorano in collaborazione con l'architetto degli edifici di Francia, che ha voluto un inserimento paesaggistico e un trattamento architettonico tenendo conto dell'immediata vicinanza della Tour de la Guinette (mastio del castello del X secolo), classificato come monumento storico.

Prospettiva su un park and ride
Parc Relais de Montereau (linea R)

Questo Park and Ride avrà 890 posti auto con posti riservati anche a persone con mobilità ridotta, carpooler, veicoli elettrici e veicoli a due ruote motorizzati. Sarà gratuito per gli utenti dei trasporti e il parcheggio regolamentato intorno alla strada.

Parc Relais d'Emerainville Pontault-Combault (linea E)

Prospettiva su un Park and Ride
Questo nuovo Park and Ride di nove semilivelli avrà una capacità di 439 posti, con posti riservati a persone con mobilità ridotta, carpooler, veicoli elettrici e veicoli a due ruote motorizzati.

Il Park and Ride sarà a pagamento (40 € al mese) e il parcheggio intorno alla strada sarà regolamentato e limitato a 2 ore.