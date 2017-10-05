Tre nuovi progetti di Park and Ride consentono la creazione di 1815 posti aggiuntivi
Parc Relais d'Étampes (linea C)
La sua capacità sarà di 487 posti, con 39 posti a terra e 448 posti a sedere, compresi i posti riservati alle persone con mobilità ridotta, carpooler, veicoli elettrici e veicoli a due ruote motorizzati. Questo Park and Ride sarà creato su 3 semilivelli di cui 1 interrato.
Île-de-France Mobilités e SNCF (proprietario del progetto) lavorano in collaborazione con l'architetto degli edifici di Francia, che ha voluto un inserimento paesaggistico e un trattamento architettonico tenendo conto dell'immediata vicinanza della Tour de la Guinette (mastio del castello del X secolo), classificato come monumento storico.
Parc Relais de Montereau (linea R)
Questo Park and Ride avrà 890 posti auto con posti riservati anche a persone con mobilità ridotta, carpooler, veicoli elettrici e veicoli a due ruote motorizzati. Sarà gratuito per gli utenti dei trasporti e il parcheggio regolamentato intorno alla strada.
Parc Relais d'Emerainville Pontault-Combault (linea E)
Questo nuovo Park and Ride di nove semilivelli avrà una capacità di 439 posti, con posti riservati a persone con mobilità ridotta, carpooler, veicoli elettrici e veicoli a due ruote motorizzati.
Il Park and Ride sarà a pagamento (40 € al mese) e il parcheggio intorno alla strada sarà regolamentato e limitato a 2 ore.