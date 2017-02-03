Una nuova rete di autobus per Parigi: bilancio di una consultazione di successo
La Grande Parigi degli autobus
"Per quasi 70 anni, i percorsi delle linee di autobus a Parigi sono rimasti gli stessi, anche se il centro di Parigi è cambiato in modo significativo con una forte deconcentrazione di popolazione e posti di lavoro, anche se la periferia di Parigi e i comuni limitrofi stanno cambiando molto rapidamente e stanno diventando più densi, anche se da allora sono state create 5 linee RER e una nuova linea della metropolitana. Ho fatto la scelta di uscire dall'immobilismo e avviare una rivoluzione degli autobus a Parigi. Questa azione è pienamente in linea con il Grand Paris degli autobus che ho lanciato al Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France il 6 dicembre 2016... Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités (ex STIF), Presidente della Regione Île-de-France.
Un dialogo costruttivo e un progetto compreso e approvato
Più di 2.000 opinioni e proposte sono state espresse da viaggiatori, associazioni e funzionari eletti in occasione di incontri pubblici, su Internet e tramite taccuini degli attori. Tutte le parti interessate concordano sulla necessità di riorganizzare le linee di autobus a Parigi e quelle relative ai comuni limitrofi. 45 linee saranno modificate, una creata e 11 linee aggiuntive saranno studiate per l'adattamento.
Sulla proposta sottoposta a consultazione, 22 linee sono state considerate soddisfacenti nella loro forma attuale, tra cui una nuova linea proposta, la 71 nel nord-est di Parigi, e altre 23 linee sono state oggetto di osservazioni e saranno riesaminate.
Tempi di attuazione
- Da settembre a novembre 2016: consultazione dei residenti dell'Ile-de-France sulla Grande Parigi degli autobus.
- Dicembre 2016: Tenendo conto del feedback dei residenti dell'Ile-de-France espresso durante la consultazione pubblica, il consiglio di Île-de-France Mobilités (ex STIF), presieduto da Valérie Pécresse, adotta i principi del Grand Paris des Bus.
- 1febbraio 2017: i risultati della consultazione sono presentati in un incontro pubblico
Marzo-aprile: Île-de-France Mobilités (ex STIF), la città di Parigi e la RATP continuano il dialogo con i funzionari eletti per perfezionare il piano di questa nuova rete sarà definito da Île-de-France Mobilités (ex STIF) e votato all'inizio del 2017
- Nel 2017-2018: La città di Parigi, gestore delle strade comunali, realizzerà i miglioramenti necessari per la circolazione fluida di autobus e automobili. La RATP, gestore della rete parigina, dovrà cambiare l'organizzazione delle sue linee. Per una messa in servizio desiderata alla fine del 2018.