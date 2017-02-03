Una nuova rete di autobus per Parigi: bilancio di una consultazione di successo

Un dialogo costruttivo e un progetto compreso e approvato

Più di 2.000 opinioni e proposte sono state espresse da viaggiatori, associazioni e funzionari eletti in occasione di incontri pubblici, su Internet e tramite taccuini degli attori. Tutte le parti interessate concordano sulla necessità di riorganizzare le linee di autobus a Parigi e quelle relative ai comuni limitrofi. 45 linee saranno modificate, una creata e 11 linee aggiuntive saranno studiate per l'adattamento.

Sulla proposta sottoposta a consultazione, 22 linee sono state considerate soddisfacenti nella loro forma attuale, tra cui una nuova linea proposta, la 71 nel nord-est di Parigi, e altre 23 linee sono state oggetto di osservazioni e saranno riesaminate.