Un nuovo spazio Véligo nella Val-de-Marne
Questo spazio comprende un totale di 52 posti, di cui 32 posti in armadietti collettivi sicuri e 20 posti in rifugi con accesso gratuito. Véligo è accessibile 7 giorni su 7 e 20 ore su 24, dalle 5:30 all'1:30, con una carta Navigo caricata con un pacchetto valido (settimana, mese, annuale, scuola o studente Imagine R, Solidarité Transport).
Véligo, informazioni pratiche
Véligo, il servizio di parcheggio per biciclette nelle stazioni e nelle stazioni creato da Île-de-France Mobilités (ex STIF) per incoraggiare i viaggiatori a utilizzare le biciclette oltre ai trasporti pubblici, continua la sua diffusione con la messa in servizio di un nuovo spazio sicuro. Servizio atteso e apprezzato dai viaggiatori, garantisce una reale qualità del servizio in termini di sicurezza, informazione e pulizia.
- Per accedere al servizio di deposito sicuro è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale di 30 €.
- Il servizio www.rouelibre.fr, il sito del Gruppo RATP dedicato al parcheggio delle biciclette, consente abbonamenti e pagamenti online. Un modulo di registrazione può anche essere ritirato presso la biglietteria della stazione di Boissy-Saint-Léger e inviato al gestore insieme al pagamento tramite assegno.
- Per qualsiasi altra informazione, contattare il Centro Gestione Véligo al numero 01 71 25 06 50 dalle 7:00 alle 20:00, 7 giorni su 7 (prezzo di una chiamata locale)