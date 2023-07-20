In che modo Île-de-France Mobilités sta preparando i trasporti per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024?

Un piano di trasporto su misura

Orari, fermate servite, frequenza dei servizi, linee interessate: un piano di trasporto è tutto ciò che definisce come verrà servito un luogo o un evento.

In tempi normali, i piani di trasporto nell'Île-de-France sono costruiti su un'eredità, quella dell'esperienza che porta decenni di gestione della rete. Un'esperienza che consente di anticipare i principali movimenti di passeggeri, le linee più trafficate o i picchi di affluenza a seconda dell'ora del giorno. Ma con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, tutto cambia.

La semplice esperienza di rete non è sufficiente. Per costruire il piano dei trasporti, è stato necessario integrare nuovi dati e adattarli alla realtà della rete:

Gli indicatori di ricezione delle varie sedi olimpiche e paralimpiche,

Il calendario delle sessioni sportive,

Ipotesi basate sull'organizzazione dei Giochi in altre città negli anni precedenti.

Tutto è nuovo, e il piano dei trasporti con esso! "È una gestione umana precisa, non il lavoro di un algoritmo. Progettiamo noi stessi tutti gli scenari e i piani per ogni evento", spiega Laurence Debrincat, direttore degli studi e dei giochi olimpici e paraolimpici.