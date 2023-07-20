In che modo Île-de-France Mobilités sta preparando i trasporti per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024?
I numeri pazzeschi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024
I Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 sono:
- 25 siti da servire (13 a Parigi e 12 nelle periferie interne ed esterne) per i Giochi olimpici e 17 siti (di cui 10 a Parigi e 7 nelle periferie interne) per i Giochi paraolimpici.
- 50 sessioni al giorno per i Giochi Olimpici (767 sessioni in totale comprese le 2 cerimonie) e 18 sessioni sportive al giorno per i Giochi Paralimpici (261 sessioni in totale comprese le 2 cerimonie).
- Fino a 500.000 spettatori al giorno (300.000 per i Giochi Paralimpici)
- Fino a 300.000 spettatori al giorno attesi per i Giochi Paralimpici, che si svolgeranno durante il periodo di ritorno a scuola.
L'obiettivo del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e Île-de-France Mobilités è chiaro: consentire al 100% degli spettatori di raggiungere le sedi olimpiche e paralimpiche con i mezzi pubblici.
Un piano di trasporto su misura
Orari, fermate servite, frequenza dei servizi, linee interessate: un piano di trasporto è tutto ciò che definisce come verrà servito un luogo o un evento.
In tempi normali, i piani di trasporto nell'Île-de-France sono costruiti su un'eredità, quella dell'esperienza che porta decenni di gestione della rete. Un'esperienza che consente di anticipare i principali movimenti di passeggeri, le linee più trafficate o i picchi di affluenza a seconda dell'ora del giorno. Ma con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, tutto cambia.
La semplice esperienza di rete non è sufficiente. Per costruire il piano dei trasporti, è stato necessario integrare nuovi dati e adattarli alla realtà della rete:
- Gli indicatori di ricezione delle varie sedi olimpiche e paralimpiche,
- Il calendario delle sessioni sportive,
- Ipotesi basate sull'organizzazione dei Giochi in altre città negli anni precedenti.
Tutto è nuovo, e il piano dei trasporti con esso! "È una gestione umana precisa, non il lavoro di un algoritmo. Progettiamo noi stessi tutti gli scenari e i piani per ogni evento", spiega Laurence Debrincat, direttore degli studi e dei giochi olimpici e paraolimpici.
Come saranno articolati i movimenti dei visitatori e dei residenti dell'Ile-de-France durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024?
Per tutto il periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Île-de-France Mobilités organizzerà il trasporto verso le sedi olimpiche e paralimpiche dell'Île-de-France con i mezzi pubblici con un impatto, come minimo, sugli spostamenti giornalieri dei residenti dell'Ile-de-France. Un obiettivo per il quale saranno messe in atto diverse misure:
- Transport Public Paris 2024, creazione di un'applicazione mobile per facilitare gli spostamenti degli spettatori: questa applicazione, disponibile per il download nell'aprile 2024, offrirà un pianificatore di percorso adattato ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 con piani di accesso alle varie sedi, per risparmiare tempo agli spettatori alla stazione.
- Ogni evento ha la sua strategia di mobilità : Île-de-France Mobilités organizza un piano di trasporto preciso, con itinerari adattati all'evento (e percorsi alternativi in caso di incidenti) per ogni sessione sportiva,
- Un'offerta di trasporto rafforzata del 15% e concentrata nel cuore dell'agglomerato: anticipare l'aumento del flusso di passeggeri sulle varie linee,
- Implementazione di navette bus "point-to-point" per gli spettatori :
400 autobus articolati saranno schierati in tutte le sedi olimpiche e paralimpiche della Grande Couronne e di Paris Ouest (Roland Garros e Parc des Princes) pergli spettatori.
- Promuovere la mobilità adattata : diffusione di campagne di informazione per i visitatori e i residenti dell'Ile-de-France per indirizzarli verso itinerari adatti all'evento e promuovere comportamenti utili (ciclismo, carpooling e telelavoro),
- Informazioni ai passeggeri : 5.000 agenti saranno presenti, comprese le squadre abituali, nelle stazioni per informare gli spettatori. Segnaletica speciale sarà installata anche sui mezzi pubblici per indirizzare i viaggiatori verso i percorsi giusti.
Quali linee saranno maggiormente colpite durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024?
Le linee della metropolitana 8, 9, 10, 12, 13 e 14,i treni J (ramo Argenteuil), L, N, P e U, il tram T3 e la RER B, C e D saranno i più utilizzati.
Perché? Servono la maggior parte delle sedi olimpiche e paralimpiche.
Navette dedicate agli utenti su sedia a rotelle
Per facilitare gli spostamenti verso le sedi olimpiche e paralimpiche, saranno disponibili navette su prenotazione, in partenza dalle stazioni di Parigi (Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, Gare de l'Est, Rosa Parks sulla RER E), per gli spettatori che hanno acquistato un posto su un sito di Parigi 2024 riservato alle persone in sedia a rotelle.
Infatti, se molte linee sono accessibili nell'Île-de-France, rimane scomodo per una persona in sedia a rotelle circolare in trasporti soggetti ad alta affluenza con difficile accesso ai posti riservati.
Quali misure di sicurezza saranno implementate nei trasporti pubblici durante Parigi 2024 da Île-de-France Mobilités?
Île-de-France Mobilités conduce una politica di sicurezza per migliorare la sicurezza dei passeggeri sulle linee su base giornaliera e, naturalmente, durante il periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 a fianco della polizia.
Presenza umana per la sicurezza nel trasporto pubblico
- 3.000 agenti di prevenzione e sicurezza sono presenti sulla rete Île-de-France Mobilités. Sulle banchine, nelle stazioni, nelle stazioni e nel materiale rotabile: pattuglie del GPSR* (RATP), Suge** (SNCF) ma anche squadre di sicurezza private e mediatori, garantiscono quotidianamente la sicurezza degli utenti. Queste squadre completano la polizia nazionale e le forze di gendarmeria e saranno mobilitate per i Giochi di Parigi 2024.
- Le brigate di rilevamento cinofilo (rilevamento di esplosivi) sono dispiegate anche sulla rete Ile-de-France per intervenire su oggetti abbandonati. Saranno mobilitati per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e lavoreranno fianco a fianco con la polizia.
- Il sistema di sicurezza della rete Île-de-France Mobilités è pianificato e coordinato sotto l'autorità della prefettura di polizia incaricata di garantire l'evento e la sicurezza dei trasporti pubblici, in particolare attraverso il Centro di coordinamento della sicurezza operativa (CCOS), cofinanziato da Île-de-France Mobilités.
Più di 200 milioni di euro sono stati dedicati da Île-de-France Mobilités alla presenza umana per la sicurezza dei trasporti nel 2022.
Videosorveglianza nei trasporti pubblici e nelle stazioni ferroviarie
- Oltre alla presenza umana, oltre 80.000 telecamere di videosorveglianza sono state installate su tutta la rete e 10 milioni di euro saranno investiti per migliorare e aumentare la sorveglianza delle principali stazioni di servizio delle sedi olimpiche.
Aumento del servizio di pulizia
Al fine di garantire un livello ottimale di pulizia per tutti i passeggeri, sia nelle stazioni che nelle stazioni, il numero di guardie di sicurezza sarà aumentato. Saranno presenti 7 giorni su 7 con servizi moltiplicati per tre, in media.
Quali sono le sedi olimpiche e paralimpiche in Île-de-France?
Mentre le sedi di gara si trovano in diversi territori francesi (Tahiti, Nizza, Marsiglia, Bordeaux, ecc.), una grande maggioranza si trova nell'Île-de-France, sede dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Scopri l'elenco di questi luoghi:
Parigi:
- Arena Champ de Mars
- Arena Porte de la Chapelle
- Arena Bercy
- Grand Palais
- Municipio
- Stadio della Concordia
- Invalidi
- Ponte Alessandro III
- Ponte di Jena
- Stadio della Torre Eiffel
- Parco dei Principi
- Stadio Roland Garros
- Arena Paris Sud 1
- Arena Paris Sud 6
- Arena Paris Sud 4
Altrove in Île-de-France:
- Stade de France (93)
- Arena Paris Nord (93)
- Sito di arrampicata di Le Bourget (93)
- Centro acquatico (93)
- Stadio Yves-du-Manoir (92)
- Parigi La Défense Arena (92)
- Palazzo di Versailles (78)
- Collina di Elancourt (78)
- Velodromo Nazionale di Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
- Stadio BMX di Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
- Golf Nazionale (78)
- Stadio Nautico di Vaires-sur-Marne (77)
*Gruppo Protezione e sicurezza della rete
**Monitoraggio generale