Una mostra itinerante sulla linea D per celebrare i 120 anni del cinema

Locandine cinematografiche, fotografie di star e macchine cinematografiche si svolgeranno all'interno di due treni della linea D per offrire una passeggiata itinerante attraverso la settima arte.

I viaggiatori vivranno il loro viaggio attraverso i film di Louis Feuillade, Jean Vigo, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Andrzej Wajda, Rainer Werner Fassbinder, Maurice Pialat, Jean-Luc Godard, Luc Besson, Mathieu Kassovitz, Francis Veber, Eric Toledano e Olivier Nakache...

Gli spazi interni dei due treni della linea D che hanno partecipato all'operazione sono stati interamente decorati con fotografie di star e manifesti cinematografici.

Viaggiando da un'auto all'altra, i viaggiatori saranno in grado di tornare indietro nel tempo e attraversare più di un secolo di produzione cinematografica.