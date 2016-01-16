Una mostra itinerante sulla linea D per celebrare i 120 anni del cinema
Nel 2016, il cinema è sotto i riflettori sui treni
Locandine cinematografiche, fotografie di star e macchine cinematografiche si svolgeranno all'interno di due treni della linea D per offrire una passeggiata itinerante attraverso la settima arte.
I viaggiatori vivranno il loro viaggio attraverso i film di Louis Feuillade, Jean Vigo, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Andrzej Wajda, Rainer Werner Fassbinder, Maurice Pialat, Jean-Luc Godard, Luc Besson, Mathieu Kassovitz, Francis Veber, Eric Toledano e Olivier Nakache...
Gli spazi interni dei due treni della linea D che hanno partecipato all'operazione sono stati interamente decorati con fotografie di star e manifesti cinematografici.
Viaggiando da un'auto all'altra, i viaggiatori saranno in grado di tornare indietro nel tempo e attraversare più di un secolo di produzione cinematografica.
"Treno Versailles" e "Treno degli impressionisti"
SNCF e Île-de-France Mobilités rinnovano così le loro operazioni a bordo dei treni dopo il "treno Versailles" nel 2012, in collaborazione con la Reggia di Versailles, e il "treno degli impressionisti", un anno dopo, in collaborazione con il museo d'Orsay.