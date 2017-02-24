Una nuova campagna di comunicazione contro le frodi nei trasporti
Truffatori e draghi
Divieto di frode nei trasporti
Dal 21 febbraio al 7 marzo, tre diversi messaggi saranno trasmessi da immagini sorprendenti in tutta la rete Ile-de-France.
Sul campo si svolgeranno anche azioni di controllo per incarnare direttamente ai viaggiatori i vari messaggi di prevenzione e le nuove regole in vigore.
Con i suoi 1.250 agenti dedicati al controllo, la RATP prosegue la sua politica, già molto attiva in materia di frodi. Pertanto, la RATP condurrà un'operazione "Insieme contro le frodi" sulla rete tranviaria, dove il tasso di frode rimane il più alto.
Queste azioni hanno già iniziato a dare i loro frutti, poiché i tassi di frode nel 2016 sono in calo su tutte le reti RATP:
- sulla rete ferroviaria, il tasso di frode nella metropolitana è sceso dal 2,6% nel 2015 al 2,2% nel 2016 (-15%); sulla rete RER, il tasso di frode è stato del 2,2% nel 2016, rispetto al 3% nel 2015 (-27%).
- Sulle reti tranviarie e autobus, il tasso di frode registrato nel 2016 è in calo con un tasso di frode del 10,4% nel 2016 contro l'11,9% nel 2015 (-13%).
Nel 2017, SNCF Transilien continua a rafforzare il piano antifrode avviato nel 2016
Le operazioni di chiusura sono aumentate nel corso del 2016, durante le ore di punta, tutto il giorno o per diversi giorni consecutivi. Così, nel novembre 2016, un'operazione condotta alla Gare du Nord ha portato a quasi 2.000 multe in due ore. Un'altra operazione a Parigi Saint Lazare, lo scorso gennaio, si è conclusa con 740 verbalizzazioni nello stesso momento.
Il programma di giuramento per il personale di stazione, che consente loro di effettuare operazioni di controllo, è stato lanciato nel 2016. Dallo scorso settembre, il numero di ufficiali giurati è aumentato di 2 volte. Va notato che il tasso di convalida è aumentato del 9% sulla rete Transilien rispetto al 2015.
Optile combatte quotidianamente contro le frodi sulle sue reti con oltre 500 agenti di controllo distribuiti su tutto il territorio coperto dai vettori. I 400 agenti di mediazione presenti contribuiscono anche incoraggiando la convalida dei viaggiatori. Pertanto, nel 2015, il tasso di convalida è stato dell'85%.