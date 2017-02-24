Una nuova campagna di comunicazione contro le frodi nei trasporti

Nel 2017, SNCF Transilien continua a rafforzare il piano antifrode avviato nel 2016

Le operazioni di chiusura sono aumentate nel corso del 2016, durante le ore di punta, tutto il giorno o per diversi giorni consecutivi. Così, nel novembre 2016, un'operazione condotta alla Gare du Nord ha portato a quasi 2.000 multe in due ore. Un'altra operazione a Parigi Saint Lazare, lo scorso gennaio, si è conclusa con 740 verbalizzazioni nello stesso momento.

Il programma di giuramento per il personale di stazione, che consente loro di effettuare operazioni di controllo, è stato lanciato nel 2016. Dallo scorso settembre, il numero di ufficiali giurati è aumentato di 2 volte. Va notato che il tasso di convalida è aumentato del 9% sulla rete Transilien rispetto al 2015.

Optile combatte quotidianamente contro le frodi sulle sue reti con oltre 500 agenti di controllo distribuiti su tutto il territorio coperto dai vettori. I 400 agenti di mediazione presenti contribuiscono anche incoraggiando la convalida dei viaggiatori. Pertanto, nel 2015, il tasso di convalida è stato dell'85%.