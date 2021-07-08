Uno sconto dedicato ai volontari del Servizio Civile

Chi può beneficiare dello sconto Servizio Civile?

Tutti i volontari del Servizio Civile e del Servizio Volontario Europeo (Corpo Europeo di Solidarietà)

Quali sono le condizioni di accesso?

  1. Aver firmato un contratto di ingaggio con l'Agenzia di servizio civile per una missione che si svolge nell'Île-de-France
  2. Avere un pass Navigo personalizzato. Se non ne hai uno, puoi ottenerne uno gratuitamente:

Nota: i pass Navigo imagine R, Navigo Annual, Navigo Easy e Navigo Discovery non sono supporti idonei

Come ottenere lo sconto Servizio Civico?

La richiesta di riduzione deve essere effettuata sul sito web di Solidarité Transport