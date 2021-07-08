Uno sconto dedicato ai volontari del Servizio Civile
Chi può beneficiare dello sconto Servizio Civile?
Tutti i volontari del Servizio Civile e del Servizio Volontario Europeo (Corpo Europeo di Solidarietà)
Quali sono le condizioni di accesso?
- Aver firmato un contratto di ingaggio con l'Agenzia di servizio civile per una missione che si svolge nell'Île-de-France
- Avere un pass Navigo personalizzato. Se non ne hai uno, puoi ottenerne uno gratuitamente:
- via Internet dal tuo spazio personale
- negli sportelli e nelle agenzie commerciali della rete
- per corrispondenza con l'Agenzia Navigo
Nota: i pass Navigo imagine R, Navigo Annual, Navigo Easy e Navigo Discovery non sono supporti idonei
Come ottenere lo sconto Servizio Civico?
La richiesta di riduzione deve essere effettuata sul sito web di Solidarité Transport