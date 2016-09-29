Véligo alla Gare Montparnasse: una seconda tappa parigina
Véligo è il servizio di parcheggio per biciclette nelle stazioni e stazioni creato da Île-de-France Mobilités (ex STIF)
Questo deposito bagagli o parcheggio per biciclette è accessibile 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno, con una carta Navigo caricata con un pacchetto valido (settimana, mese, annuale, immagina scuola o studente, trasporto solidale). Per accedere al servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale di 20 € .
Come registrarsi rapidamente?
- Dal sito www.veligo.transilien.com
- Presso il Centro Direzionale Véligo al numero 01 71 25 06 50 dalle 7:00 alle 20:00, 7 giorni su 7 (prezzo di una chiamata locale) e presso la biglietteria della stazione.
Uno spazio Véligo vicino a te?
48 stazioni e stazioni sono già dotate di armadietti Véligo sicuri, vale a dire 2954 posti a rendere e più di 4000 Véligo e rifugi ad accesso libero combinati. Una mappa interattiva di questi spazi ti permetterà di localizzare gli spazi mentre sei in movimento.