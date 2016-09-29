Véligo alla Gare Montparnasse: una seconda tappa parigina

Véligo è il servizio di parcheggio per biciclette nelle stazioni e stazioni creato da Île-de-France Mobilités (ex STIF)

Questo deposito bagagli o parcheggio per biciclette è accessibile 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno, con una carta Navigo caricata con un pacchetto valido (settimana, mese, annuale, immagina scuola o studente, trasporto solidale). Per accedere al servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale di 20 € .

Come registrarsi rapidamente?

  • Dal sito www.veligo.transilien.com
  • Presso il Centro Direzionale Véligo al numero 01 71 25 06 50 dalle 7:00 alle 20:00, 7 giorni su 7 (prezzo di una chiamata locale) e presso la biglietteria della stazione.

Uno spazio Véligo vicino a te?

48 stazioni e stazioni sono già dotate di armadietti Véligo sicuri, vale a dire 2954 posti a rendere e più di 4000 Véligo e rifugi ad accesso libero combinati. Una mappa interattiva di questi spazi ti permetterà di localizzare gli spazi mentre sei in movimento.

Cerimonia di inaugurazione dello spazio Véligo Gare Montparnasse
Da sinistra a destra: Bernard Gauducheau (consigliere regionale dell'IDF e amministratore di Île-de-France Mobilités (ex STIF)), Pierre-Louis Roy (segretario generale di SNCF Gares & Connexions), Christophe Najdovski (vicesindaco di Parigi responsabile dei trasporti, dei viaggi, delle strade e degli spazi pubblici e amministratore di Île-de-France Mobilités (ex STIF)), Sylvie Lekin, (vicesindaco del 14° arrondissement responsabile delle strade, viaggi e pulizia), Stéphane Beaudet (vicepresidente della regione Île-de-France e vicepresidente di Île-de-France Mobilités (ex STIF)), Jean-Philippe Pierre, (vicesindaco del 15° arrondissement responsabile dei consigli distrettuali di St Lambert e Pasteur/Montparnasse).